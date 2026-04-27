Взрыв произошел в многоэтажке во Львове: погиб человек. ФОТОрепортаж
В понедельник, 27 апреля, в одном из многоквартирных домов Львова произошел взрыв. На данный момент известно, что один человек погиб. На месте работают все профильные службы.
Об этом говорится в сообщении полиции Львовской области, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Инцидент произошел на улице Юрия Липы. Около 16:50 в полицию поступило сообщение о пожаре в одной из квартир многоквартирного дома.
Во время ликвидации возгорания спасатели обнаружили тело человека. В данное время полицейские устанавливают анкетные данные погибшего.
Правоохранители выясняют причины взрыва и возгорания. Правовая квалификация происшествия будет дана после проведения первоочередных следственных действий.
Возможен взрыв гранаты
По данным источников "Суспільного" в правоохранительных органах, на месте происшествия обнаружили чеку. Предварительно, речь идет о возможном взрыве гранаты в многоквартирном доме.
