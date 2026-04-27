Вибух стався в багатоповерхівці у Львові: загинула людина. ФОТОрепортаж

У понеділок, 27 квітня, в одному із багатоквартирних будинків Львова стався вибух. Наразі відомо, що одна людина загинула. На місці працюють усі профільні служби.

Про це йдеться у повідомленні поліції Львівщини, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

Подія сталася на вулиці Юрія Липи. Близько 16:50 до поліції надійшло повідомлення про пожежу в одній із квартир багатоквартирного будинку.

Під час ліквідації загоряння рятувальники виявили тіло людини. Наразі поліцейські встановлюють анкетні дані загиблої особи.

Правоохоронці з’ясовують причини вибуху та загоряння. Правова кваліфікація події буде надана після проведення першочергових слідчих дій.

Можливий вибух гранати

За даними джерел "Суспільного" у правоохоронних органах, на місці події виявили чеку. Попередньо йдеться про можливий вибух гранати в багатоквартирному будинку.

Читайте також: Вибух пролунав у Львові: загорівся автобус на стоянці, постраждалих немає