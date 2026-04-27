Вибух стався в багатоповерхівці у Львові: загинула людина. ФОТОрепортаж

У понеділок, 27 квітня, в одному із багатоквартирних будинків Львова стався вибух. Наразі відомо, що одна людина загинула. На місці працюють усі профільні служби.

Про це йдеться у повідомленні поліції Львівщини, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Подія сталася на вулиці Юрія Липи. Близько 16:50 до поліції надійшло повідомлення про пожежу в одній із квартир багатоквартирного будинку.

Під час ліквідації загоряння рятувальники виявили тіло людини. Наразі поліцейські встановлюють анкетні дані загиблої особи.

Правоохоронці з’ясовують причини вибуху та загоряння. Правова кваліфікація події буде надана після проведення першочергових слідчих дій.

Вибух у львівській багатоповерхівці: є загиблий

Вибух у львівській багатоповерхівці: є загиблий

Вибух у львівській багатоповерхівці: є загиблий

Вибух у львівській багатоповерхівці: є загиблий

Можливий вибух гранати 

За даними джерел "Суспільного" у правоохоронних органах, на місці події виявили чеку. Попередньо йдеться про можливий вибух гранати в багатоквартирному будинку.

вибух (4705) Львів (3262) Львівська область (2762) Львівський район (255)
знов легальна граната.
27.04.2026 19:04 Відповісти
Це що за граната що аж перестінки поламало?
27.04.2026 19:05 Відповісти
То якась саморобна міжкімнатна перегородка, кулаком пробити можна той гвпсокартон.
27.04.2026 20:47 Відповісти
То не граната, скоріш якась міна.
27.04.2026 19:14 Відповісти
 
 