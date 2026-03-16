Вибух пролунав у Львові: загорівся автобус на стоянці, постраждалих немає

Фото: Андрій Садовий / Скриншот Telegram

Увечері 16 березня у Львові чули вибух, після якого у місті здійнявся стовп диму. Згодом стало відомо, що загорівся автобус.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За його словами, автобус не нажить до громадського транспорту. Попередньо, внаслідок вибуху постраждалих немає. Деталі інциденту з’ясовують.

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Деталі від місцевих

У місцевих Telegram-каналах раніше писали, що загоряння сталося на Галицькому перехресті. Автобус стояв там буцімто уже довгий час і був закинутим. За кілька хвилин він спалахнув і вибухнув.

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