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Вибух пролунав у Львові: загорівся автобус на стоянці, постраждалих немає
Увечері 16 березня у Львові чули вибух, після якого у місті здійнявся стовп диму. Згодом стало відомо, що загорівся автобус.
Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За його словами, автобус не нажить до громадського транспорту. Попередньо, внаслідок вибуху постраждалих немає. Деталі інциденту з’ясовують.
Деталі від місцевих
- У місцевих Telegram-каналах раніше писали, що загоряння сталося на Галицькому перехресті. Автобус стояв там буцімто уже довгий час і був закинутим. За кілька хвилин він спалахнув і вибухнув.
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