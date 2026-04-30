Два человека ранены в результате вражеских ударов FPV-дронами и "Молнией" по Богодуховскому району. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 30 апреля, российские войска нанесли удар с помощью FPV-дронов и ракет "Молния" по Богодуховскому району Харьковской области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Удар по с. Дегтяри

Так, около 09:05 враг атаковал FPV-дроном гражданское транспортное средство в с. Дегтяри. Двое мужчин в возрасте 46 и 71 лет получили ранения.

Атака на с. Лютовка

Кроме того, утром в с. Лютовка войска РФ применили, предположительно, FPV-дроны и "Молнию". Повреждены дома.

