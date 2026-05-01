РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
23632 посетителя онлайн
Новости Фото Обстрелы Харьковщина
600 0

Вражеский БПЛА нанес удар по пищевому предприятию в Богодухове: пострадали четверо работников. ФОТО

Сегодня, 1 мая, российские войска нанесли удар по городу Богодухову на Харьковщине, в результате чего есть пострадавшие.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

РФ атаковала пищевое предприятие в Богодухове

Что известно

Как отмечается, россияне атаковали Богодухов около 10:00, предположительно - с применением БПЛА типа "Молния".

Зафиксировано попадание по территории одного из предприятий пищевой промышленности города.

В результате удара поврежден цех производственного объекта.

Пострадавшие

Сообщается, что в результате атаки пострадали четыре работника предприятия. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Автор: 

обстрел (32375) Харьковская область (2583) Богодуховский район (149) Богодухов (30)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 