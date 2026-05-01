Вражеский БПЛА нанес удар по пищевому предприятию в Богодухове: пострадали четверо работников. ФОТО

Сегодня, 1 мая, российские войска нанесли удар по городу Богодухову на Харьковщине, в результате чего есть пострадавшие.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Как отмечается, россияне атаковали Богодухов около 10:00, предположительно - с применением БПЛА типа "Молния".



Зафиксировано попадание по территории одного из предприятий пищевой промышленности города.



В результате удара поврежден цех производственного объекта.

Пострадавшие

Сообщается, что в результате атаки пострадали четыре работника предприятия. Им оказывается необходимая медицинская помощь.