13 пострадавших за сутки: войска РФ атаковали Харьков и 17 населенных пунктов области. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись город Харьков и 17 населенных пунктов Харьковской области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Пострадавшие в результате атак

Как отмечается, в результате обстрелов пострадали 13 человек.

В г. Харьков пострадали мужчины 47, 89, 62, 61, 44 лет и женщины 49, 38, 48, 57 лет.

В с. Белый Колодец Волчанской громады получил ранения 47-летний мужчина.

В г. Балаклея пострадали 34-летний и 76-летний мужчины и 53-летняя женщина.

Россияне атаковали БПЛА Слободской, Салтовский, Основянский, Шевченковский, Холодногорский районы Харькова.

Чем били оккупанты

Враг активно применял в Харьковской области различные виды вооружения:

1 КАБ;

12 БПЛА типа "Герань-2";

2 БПЛА типа "Ланцет";

11 БПЛА типа "Молния";

1 FPV-дрон;

55 БПЛА (тип устанавливается).

Последствия атак

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в г. Харьков повреждены многоквартирный дом, 2 частных дома, железнодорожная инфраструктура, 20 автомобилей, автосалон, 5 АЗС;

в Богодуховском районе повреждено фермерское хозяйство (с. Губаровка), 3 частных дома (пгт. Золочев), частный дом, почта, 5 гаражей, автомобиль скорой медицинской помощи, столярный цех (г. Богодухов), 5 гаражей (с. Барановка);

в Купянском районе повреждены автостанция (п. Шевченково);

в Изюмском районе повреждены 3 частных дома (с. Морозовка), электросети (с. Васильевка Первая), частный дом, автомобиль (с. Залиман), кафе, парикмахерская, 2 киоска, 2 павильона (г. Балаклея);

в Харьковском районе повреждены частный дом, АЗС, железнодорожная инфраструктура, автомобиль (г. Дергачи);

в Берестинском районе повреждены частный дом, ферма (с. Дружба).

По данным ГСЧС Украины, в результате российской атаки БПЛА вечером 2 мая на город Балаклея повреждены торговые ряды, киоск и легковые автомобили. Часом позже российские оккупанты нанесли повторный удар беспилотником, в результате чего произошли разрушения и возгорание торгового объекта.














