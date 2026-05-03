13 пострадавших за сутки: войска РФ атаковали Харьков и 17 населенных пунктов области. ФОТОРЕПОРТАЖ
За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись город Харьков и 17 населенных пунктов Харьковской области, в результате чего есть раненые.
Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Пострадавшие в результате атак
Как отмечается, в результате обстрелов пострадали 13 человек.
- В г. Харьков пострадали мужчины 47, 89, 62, 61, 44 лет и женщины 49, 38, 48, 57 лет.
- В с. Белый Колодец Волчанской громады получил ранения 47-летний мужчина.
- В г. Балаклея пострадали 34-летний и 76-летний мужчины и 53-летняя женщина.
Россияне атаковали БПЛА Слободской, Салтовский, Основянский, Шевченковский, Холодногорский районы Харькова.
Чем били оккупанты
Враг активно применял в Харьковской области различные виды вооружения:
- 1 КАБ;
- 12 БПЛА типа "Герань-2";
- 2 БПЛА типа "Ланцет";
- 11 БПЛА типа "Молния";
- 1 FPV-дрон;
- 55 БПЛА (тип устанавливается).
Последствия атак
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в г. Харьков повреждены многоквартирный дом, 2 частных дома, железнодорожная инфраструктура, 20 автомобилей, автосалон, 5 АЗС;
- в Богодуховском районе повреждено фермерское хозяйство (с. Губаровка), 3 частных дома (пгт. Золочев), частный дом, почта, 5 гаражей, автомобиль скорой медицинской помощи, столярный цех (г. Богодухов), 5 гаражей (с. Барановка);
- в Купянском районе повреждены автостанция (п. Шевченково);
- в Изюмском районе повреждены 3 частных дома (с. Морозовка), электросети (с. Васильевка Первая), частный дом, автомобиль (с. Залиман), кафе, парикмахерская, 2 киоска, 2 павильона (г. Балаклея);
- в Харьковском районе повреждены частный дом, АЗС, железнодорожная инфраструктура, автомобиль (г. Дергачи);
- в Берестинском районе повреждены частный дом, ферма (с. Дружба).
По данным ГСЧС Украины, в результате российской атаки БПЛА вечером 2 мая на город Балаклея повреждены торговые ряды, киоск и легковые автомобили. Часом позже российские оккупанты нанесли повторный удар беспилотником, в результате чего произошли разрушения и возгорание торгового объекта.
