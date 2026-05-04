Ворог завдав ракетного удару по Мерефі: загинули 4 людини, 16 постраждалих, пошкоджено СТО (оновлено)

Зранку 4 травня 2026 року війська РФ атакували Харківщину.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, ворог завдав ракетного удару по Мерефі.

"Пошкоджено територію СТО. Уточнюємо інформацію щодо постраждалих. Усі наші екстрені служби - на місці обстрілу", - додав очільник області.

Оновлена інформація

За даними ОВА, вже є попередні дані, що внаслідок ворожого удару по Мерефі загинула людина.

Ще двоє людей постраждали, медики надають необхідну допомогу.

"Відомо про загорання приватного будинку та автомобіля, також пошкоджено інші приватні будинки, магазин і СТО", - йдеться у повідомленні.

На місці триває ліквідація наслідків атаки.

Кількість жертв зросла

За даними ОВА, до трьох людей зросла кількість загиблих через удар РФ по Мерефі.

На цю хвилину відомо про 8 постраждалих, їм допомагають медики.

"Пожежу вже ліквідували. Фіксуємо пошкодження приватних і багатоквартирних будинків, 4 магазинів, СТО", - додав Синєгубов.

На місці удару продовжують працювати бригади екстреної допомоги, всі профільні служби.

За оновленою інформацією, кількість загиблих під час російської атаки по Мерефі зросла до чотирьох людей.

Загинули 50- і 63-річні чоловіки та 41- і 52-річні жінки.

Постраждало 16 людей. Їм оперативно надається вся необхідна допомога.