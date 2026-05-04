Доба на Харківщині: Росія атакувала 20 населених пунктів, п’ятеро постраждалих. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по 20 населених пунктах Харківської області, унаслідок чого постраждали п’ятеро людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

Серед постраждалих — 22-річна жінка у селищі Золочів, 74-річна мешканка села Шуби Богодухівської громади, яка зазнала гострої реакції на стрес, а також двоє чоловіків віком 53 і 52 роки, поранених на трасі поблизу села Кам’яна Яруга Чугуївської громади.

Удар по Лозовій

Ввечері 3 травня, близько 20:00, російський безпілотник вдарив по Лозовій, повідомили у прокуратурі області.

Зафіксовано влучання у багатоповерховий житловий будинок. Унаслідок атаки пошкоджено вентиляційну шахту та вибито вікна у квартирах.

Постраждала 42-річна жінка - вона зазнала гострої реакції на стрес.











Обстріли цивільної інфраструктури

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

6 КАБ;

5 БпЛА типу "Герань-2";

9 БпЛА типу "Молнія";

4 fpv-дрони;

29 БпЛА (тип встановлюється).

Через удари пошкоджено та зруйновано численні об’єкти цивільної інфраструктури в Богодухівському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах.

у Богодухівському районі пошкоджено гуртожиток (с. Сінне), кіоск, магазин, 3 адмінбудівлі, 3 автомобілі, електромережі, складське приміщення, фермерське господарство (сел. Золочів), приватний будинок (с. Івано-Шийчине), 3 приватні будинки (с. Шуби), цивільне підприємство (с. Максимівка);

в Ізюмському районі пошкоджено 3 приватні будинки (с. Яремівка), 6 приватних будинків, 3 автомобілі, гараж (м. Барвінкове);

у Харківському районі пошкоджено 3 приватні будинки (с. Руські Тишки, с. Просяне, сел. Вільшани);

у Чугуївському районі пошкоджено 3 приватні будинки (с. Різникове, с. Білий Колодязь, с. Юрченкове), автомобіль (с. Кам’яна Яруга).

