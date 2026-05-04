Удар БпЛА по трасі на Чугуївщині: пошкоджено хлібний фургон, є постраждалі. ФОТО

Зранку 4 травня, близько 04:40, ворожий безпілотник, імовірно "Ланцет" вдарив поблизу цивільного автомобіля на автодорозі Київ — Харків — Довжанський, неподалік с. Кам’яна Яруга Чугуївського району.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Харківської області.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Пошкоджено фургон, який використовувався для перевезення хлібобулочних виробів (на момент атаки був без вантажу).

Постраждали двоє чоловіків. Водій дістав закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. Експедитор зазнав гострої реакції на стрес.

Наслідки атаки





Читайте також на "Цензор.НЕТ": 13 постраждалих за добу: війська РФ атакували Харків і 17 населених пунктів області. ФОТОрепортаж