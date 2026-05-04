Удар БпЛА по трасі на Чугуївщині: пошкоджено хлібний фургон, є постраждалі. ФОТО
Зранку 4 травня, близько 04:40, ворожий безпілотник, імовірно "Ланцет" вдарив поблизу цивільного автомобіля на автодорозі Київ — Харків — Довжанський, неподалік с. Кам’яна Яруга Чугуївського району.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Харківської області.
Пошкоджено фургон, який використовувався для перевезення хлібобулочних виробів (на момент атаки був без вантажу).
Постраждали двоє чоловіків. Водій дістав закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. Експедитор зазнав гострої реакції на стрес.
Наслідки атаки
