Удар БПЛА по трассе в Чугуевском районе: поврежден хлебный фургон, есть пострадавшие. ФОТО

Утром 4 мая, около 04:40, вражеский беспилотник, предположительно "Ланцет", нанес удар вблизи гражданского автомобиля на автодороге Киев - Харьков - Довжанский, недалеко от с. Каменная Яруга Чугуевского района.

Поврежден фургон, который использовался для перевозки хлебобулочных изделий (на момент атаки был без груза).

Пострадали двое мужчин. Водитель получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Экспедитор перенес острую стрессовую реакцию.

Последствия атаки

В Харьковской области в результате удара БПЛА поврежден хлебный фургон
