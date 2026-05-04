РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9405 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Харьковщина
328 1

Сутки на Харьковщине: Россия атаковала 20 населенных пунктов, пять пострадавших. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по 20 населенным пунктам Харьковской области, в результате чего пострадали пять человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Среди пострадавших — 22-летняя женщина в поселке Золочев, 74-летняя жительница села Шубы Богодуховской громады, у которой развилась острая стрессовая реакция, а также двое мужчин в возрасте 53 и 52 лет, раненных на трассе вблизи села Каменная Яруга Чугуевской громады.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Удар БПЛА по трассе в Чугуевском районе: поврежден хлебный фургон, есть пострадавшие. ФОТО

Удар по Лозовой

Вечером 3 мая, около 20:00, российский беспилотник нанес удар по Лозовой, сообщили в прокуратуре области.

Зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом. В результате атаки повреждена вентиляционная шахта и выбиты окна в квартирах.

Пострадала 42-летняя женщина — у нее развилась острая стрессовая реакция.

Удар дрона по Лозовой: поврежден жилой дом
Удар дрона по Лозовой: поврежден жилой дом
Удар дрона по Лозовой: поврежден жилой дом
Удар дрона по Лозовой: поврежден жилой дом
Удар дрона по Лозовой: поврежден жилой дом

Обстрелы гражданской инфраструктуры

Враг активно применял в Харьковской области различные виды вооружения:

  • 6 КАБ;
  • 5 БПЛА типа "Герань-2";
  • 9 БПЛА типа "Молния";
  • 4 FPV-дрона;
  • 29 БПЛА (тип устанавливается).

В результате ударов повреждены и разрушены многочисленные объекты гражданской инфраструктуры в Богодуховском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах.

  • в Богодуховском районе повреждены общежитие (с. Сенное), киоск, магазин, 3 административных здания, 3 автомобиля, электросети, складское помещение, фермерское хозяйство (пгт. Золочев), частный дом (с. Ивано-Шийчино), 3 частных дома (с. Шубы), гражданское предприятие (с. Максимовка);
  • в Изюмском районе повреждены 3 частных дома (с. Яремовка), 6 частных домов, 3 автомобиля, гараж (г. Барвенково);
  • в Харьковском районе повреждены 3 частных дома (с. Русские Тишки, с. Просяне, пгт. Ольшаны);
  • в Чугуевском районе повреждены 3 частных дома (с. Резниково, с. Белый Колодезь, с. Юрченково), автомобиль (с. Каменная Яруга).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 13 пострадавших за сутки: войска РФ атаковали Харьков и 17 населенных пунктов области. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (32427) Харьковская область (2612) Богодуховский район (152) Изюмский район (217) Лозовский район (46) Харьковский район (837) Чугуевский район (373) Сенное (5) Шубы (2) Максимовка (1) Барвенково (8) Яремовка (1) Лозовая (26) Просяное (1) Ольшаны (4) Русские Тишки (3) Белый Колодезь (9) Юрченково (2) Каменная Яруга (4) Ивано-Шийчино (3) Золочев (53) Резниково (2)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Коли белгород і белгордщина стануть. схожими на Авдіївку зараз, це все припиниться.
показать весь комментарий
04.05.2026 10:02 Ответить
 
 