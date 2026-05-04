Сутки на Харьковщине: Россия атаковала 20 населенных пунктов, пять пострадавших. ФОТОрепортаж
За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по 20 населенным пунктам Харьковской области, в результате чего пострадали пять человек.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов.
Среди пострадавших — 22-летняя женщина в поселке Золочев, 74-летняя жительница села Шубы Богодуховской громады, у которой развилась острая стрессовая реакция, а также двое мужчин в возрасте 53 и 52 лет, раненных на трассе вблизи села Каменная Яруга Чугуевской громады.
Удар по Лозовой
Вечером 3 мая, около 20:00, российский беспилотник нанес удар по Лозовой, сообщили в прокуратуре области.
Зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом. В результате атаки повреждена вентиляционная шахта и выбиты окна в квартирах.
Пострадала 42-летняя женщина — у нее развилась острая стрессовая реакция.
Обстрелы гражданской инфраструктуры
Враг активно применял в Харьковской области различные виды вооружения:
- 6 КАБ;
- 5 БПЛА типа "Герань-2";
- 9 БПЛА типа "Молния";
- 4 FPV-дрона;
- 29 БПЛА (тип устанавливается).
В результате ударов повреждены и разрушены многочисленные объекты гражданской инфраструктуры в Богодуховском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах.
- в Богодуховском районе повреждены общежитие (с. Сенное), киоск, магазин, 3 административных здания, 3 автомобиля, электросети, складское помещение, фермерское хозяйство (пгт. Золочев), частный дом (с. Ивано-Шийчино), 3 частных дома (с. Шубы), гражданское предприятие (с. Максимовка);
- в Изюмском районе повреждены 3 частных дома (с. Яремовка), 6 частных домов, 3 автомобиля, гараж (г. Барвенково);
- в Харьковском районе повреждены 3 частных дома (с. Русские Тишки, с. Просяне, пгт. Ольшаны);
- в Чугуевском районе повреждены 3 частных дома (с. Резниково, с. Белый Колодезь, с. Юрченково), автомобиль (с. Каменная Яруга).
