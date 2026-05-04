Сутки на Харьковщине: Россия атаковала 20 населенных пунктов, пять пострадавших. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по 20 населенным пунктам Харьковской области, в результате чего пострадали пять человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов.

Среди пострадавших — 22-летняя женщина в поселке Золочев, 74-летняя жительница села Шубы Богодуховской громады, у которой развилась острая стрессовая реакция, а также двое мужчин в возрасте 53 и 52 лет, раненных на трассе вблизи села Каменная Яруга Чугуевской громады.

Удар по Лозовой

Вечером 3 мая, около 20:00, российский беспилотник нанес удар по Лозовой, сообщили в прокуратуре области.

Зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом. В результате атаки повреждена вентиляционная шахта и выбиты окна в квартирах.

Пострадала 42-летняя женщина — у нее развилась острая стрессовая реакция.











Обстрелы гражданской инфраструктуры

Враг активно применял в Харьковской области различные виды вооружения:

6 КАБ;

5 БПЛА типа "Герань-2";

9 БПЛА типа "Молния";

4 FPV-дрона;

29 БПЛА (тип устанавливается).

В результате ударов повреждены и разрушены многочисленные объекты гражданской инфраструктуры в Богодуховском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах.

в Богодуховском районе повреждены общежитие (с. Сенное), киоск, магазин, 3 административных здания, 3 автомобиля, электросети, складское помещение, фермерское хозяйство (пгт. Золочев), частный дом (с. Ивано-Шийчино), 3 частных дома (с. Шубы), гражданское предприятие (с. Максимовка);

в Изюмском районе повреждены 3 частных дома (с. Яремовка), 6 частных домов, 3 автомобиля, гараж (г. Барвенково);

в Харьковском районе повреждены 3 частных дома (с. Русские Тишки, с. Просяне, пгт. Ольшаны);

в Чугуевском районе повреждены 3 частных дома (с. Резниково, с. Белый Колодезь, с. Юрченково), автомобиль (с. Каменная Яруга).

