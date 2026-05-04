Враг нанес ракетный удар по Мерефе: погибли 4 человека, 16 пострадавших, повреждена СТО (обновлено)
Утром 4 мая 2026 года войска РФ атаковали Харьковскую область.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
По предварительной информации, враг нанес ракетный удар по Мерефе.
"Повреждена территория СТО. Уточняем информацию о пострадавших. Все наши экстренные службы — на месте обстрела", — добавил глава области.
Обновленная информация
По данным ОВА, уже есть предварительные данные, что в результате вражеского удара по Мерефе погиб человек.
Еще два человека пострадали, медики оказывают необходимую помощь.
"Известно о возгорании частного дома и автомобиля, также повреждены другие частные дома, магазин и СТО", - говорится в сообщении.
На месте идет ликвидация последствий атаки.
Количество жертв возросло
По данным ОВА, до трех человек возросло число погибших из-за удара РФ по Мерефе.
В данный момент известно о 8 пострадавших, им помогают медики.
"Пожар уже ликвидирован. Фиксируем повреждения частных и многоквартирных домов, 4 магазинов, СТО", - добавил Синегубов.
На месте удара продолжают работать бригады экстренной помощи, все профильные службы
По обновленной информации, количество погибших во время российской атаки по Мерефе возросло до четырех человек.
Погибли 50- и 63-летние мужчины и 41- и 52-летние женщины.
Пострадали 16 человек. Им оперативно оказывается вся необходимая помощь.
