Враг нанес ракетный удар по Мерефе: погибли 4 человека, 16 пострадавших, повреждена СТО (обновлено)

Утром 4 мая 2026 года войска РФ атаковали Харьковскую область.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, враг нанес ракетный удар по Мерефе.

"Повреждена территория СТО. Уточняем информацию о пострадавших. Все наши экстренные службы — на месте обстрела", — добавил глава области.

Обновленная информация

По данным ОВА, уже есть предварительные данные, что в результате вражеского удара по Мерефе погиб человек.

Еще два человека пострадали, медики оказывают необходимую помощь.

"Известно о возгорании частного дома и автомобиля, также повреждены другие частные дома, магазин и СТО", - говорится в сообщении.

На месте идет ликвидация последствий атаки.

Количество жертв возросло

По данным ОВА, до трех человек возросло число погибших из-за удара РФ по Мерефе.

В данный момент известно о 8 пострадавших, им помогают медики.

"Пожар уже ликвидирован. Фиксируем повреждения частных и многоквартирных домов, 4 магазинов, СТО", - добавил Синегубов.

На месте удара продолжают работать бригады экстренной помощи, все профильные службы

По обновленной информации, количество погибших во время российской атаки по Мерефе возросло до четырех человек.

Погибли 50- и 63-летние мужчины и 41- и 52-летние женщины.

Пострадали 16 человек. Им оперативно оказывается вся необходимая помощь.