РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9405 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Харьковщина
1 502 1

Враг нанес ракетный удар по Мерефе: погибли 4 человека, 16 пострадавших, повреждена СТО (обновлено)

крылатая ракета по Мерефе

Утром 4 мая 2026 года войска РФ атаковали Харьковскую область.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По предварительной информации, враг нанес ракетный удар по Мерефе.

"Повреждена территория СТО. Уточняем информацию о пострадавших. Все наши экстренные службы — на месте обстрела", — добавил глава области.

Читайте также: РФ атаковала Мерефу в Харьковской области: погибла женщина, 6 пострадавших

Обновленная информация

По данным ОВА, уже есть предварительные данные, что в результате вражеского удара по Мерефе погиб человек.

Еще два человека пострадали, медики оказывают необходимую помощь.

"Известно о возгорании частного дома и автомобиля, также повреждены другие частные дома, магазин и СТО", - говорится в сообщении.

На месте идет ликвидация последствий атаки.

Читайте также: Сутки на Харьковщине: Россия атаковала 20 населенных пунктов, пять пострадавших. ФОТОрепортаж

Количество жертв возросло

По данным ОВА, до трех человек возросло число погибших из-за удара РФ по Мерефе.

В данный момент известно о 8 пострадавших, им помогают медики.

"Пожар уже ликвидирован. Фиксируем повреждения частных и многоквартирных домов, 4 магазинов, СТО", - добавил Синегубов.

На месте удара продолжают работать бригады экстренной помощи, все профильные службы

По обновленной информации, количество погибших во время российской атаки по Мерефе возросло до четырех человек.

Погибли 50- и 63-летние мужчины и 41- и 52-летние женщины.

Пострадали 16 человек. Им оперативно оказывается вся необходимая помощь.

Автор: 

Харьковская область (2612) Харьковский район (837) Мерефа (11)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Немає жодного дня щоб рашиські варвари не воювали з мирним населенням ,це стратегія варварів убити більше цивільних і все зруйнувати свідомий геноцид.На жаль ворог відчув свою безкарність ,відповіді немає ,керівництво країни про це мовчить,а мали б знищувати рашиських воєних злочинців включно керівництвом злочинної орди ,мали б знищуватись колоборанти і пропагандони ворог розуміє тільки силу.
показать весь комментарий
04.05.2026 11:03 Ответить
 
 