РФ атаковала Мерефу в Харьковской области: погибла женщина, 6 пострадавших
Российские оккупанты утром атаковали Мерефу в Харьковской области. Известно о погибших и пострадавших.
Об этом сообщил глава Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
В результате вражеской атаки погибла женщина, ее возраст уточняется.
"Пострадали еще шесть человек. Предварительно, тяжелые ранения получила 40-летняя женщина, в среднем состоянии – травмированы 30-летняя, 42-летняя и 24-летняя женщины. Их госпитализировали, медики сейчас оказывают всю необходимую помощь.
Острую реакцию на стресс перенесли 26-летний и 29-летний мужчины, им оказали медицинскую помощь на месте", – говорится в сообщении.
Также повреждено гражданское предприятие.
Массированный обстрел 16 апреля
В ночь на 16 апреля 2026 года российские войска осуществили комбинированную атаку на территорию Украины с применением ракет и ударных дронов. Под ударом оказались Киев, Одесса, Днепр, Харьков и другие регионы.
По состоянию на утро известно о по меньшей мере 15 погибших и более 100 пострадавших, данные уточняются.
В Киеве погибли 4 человека, среди них ребенок. Ранены более 50 человек. Наибольшие разрушения понесли Подольский и Оболонский районы.
В Одессе в результате двух волн атак погибли 8 человек, десятки пострадали. Повреждена портовая и жилая инфраструктура, частично разрушено многоэтажное здание.
В Днепре и области погибли по меньшей мере 3 человека, есть раненые, среди них дети. Повреждены жилые дома, учебные заведения и объекты инфраструктуры.
В Харькове в результате ударов дронов пострадали мирные жители, зафиксированы разрушения в жилых районах.
