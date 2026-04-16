РФ атакувала Мерефу на Харківщині: загинула жінка, 6 постраждалих
Російські окупанти вранці атакували Мерефу на Харківщині. Відомо про загиблу та постраждалих.
Про це повідомив глава Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Внаслідок ворожої атаки загинула жінка, її вік уточнюється.
"Постраждали ще шестеро людей. Попередньо, важких поранень зазнала 40-річна жінка, у середньому стані – травмовані 30-річна, 42-річна і 24-річна жінки. Їх госпіталізували, медики зараз надають всю необхідну допомогу.
Гострої реакції на стрес зазнали 26-річний і 29-річний чоловіки, вони отримали медичну допомогу на місці", - йдеться в повідомленні.
Також пошкоджено цивільне підприємство.
Масований обстріл 16 квітня
У ніч на 16 квітня 2026 року російські війська здійснили комбіновану атаку по території України із застосуванням ракет і ударних дронів. Під ударом опинилися Київ, Одеса, Дніпро, Харків та інші регіони.
Станом на ранок відомо про щонайменше 15 загиблих та понад 100 постраждалих, дані уточнюються.
У Києві загинули 4 людини, серед них дитина. Поранено понад 50 осіб. Найбільших руйнувань зазнали Подільський та Оболонський райони.
В Одесі внаслідок двох хвиль атак загинули 8 людей, десятки постраждали. Пошкоджено портову та житлову інфраструктуру, частково зруйновано багатоповерхівку.
У Дніпрі та області загинули щонайменше 3 людини, є поранені, серед них діти. Пошкоджено житлові будинки, навчальні заклади та об’єкти інфраструктури.
У Харкові через удари дронів постраждали цивільні, зафіксовані руйнування у житлових районах.
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