РФ атакувала Мерефу на Харківщині: загинула жінка, 6 постраждалих

Російські окупанти вранці атакували Мерефу на Харківщині. Відомо про загиблу та постраждалих.

Про це повідомив глава Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Внаслідок ворожої атаки загинула жінка, її вік уточнюється.

"Постраждали ще шестеро людей. Попередньо, важких поранень зазнала 40-річна жінка, у середньому стані – травмовані 30-річна, 42-річна і 24-річна жінки. Їх госпіталізували, медики зараз надають всю необхідну допомогу.



Гострої реакції на стрес зазнали 26-річний і 29-річний чоловіки, вони отримали медичну допомогу на місці", - йдеться в повідомленні.

Також пошкоджено цивільне підприємство.

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Масований обстріл 16 квітня

У ніч на 16 квітня 2026 року російські війська здійснили комбіновану атаку по території України із застосуванням ракет і ударних дронів. Під ударом опинилися Київ, Одеса, Дніпро, Харків та інші регіони.

Станом на ранок відомо про щонайменше 15 загиблих та понад 100 постраждалих, дані уточнюються.

У Києві загинули 4 людини, серед них дитина. Поранено понад 50 осіб. Найбільших руйнувань зазнали Подільський та Оболонський райони.

В Одесі внаслідок двох хвиль атак загинули 8 людей, десятки постраждали. Пошкоджено портову та житлову інфраструктуру, частково зруйновано багатоповерхівку.

У Дніпрі та області загинули щонайменше 3 людини, є поранені, серед них діти. Пошкоджено житлові будинки, навчальні заклади та об’єкти інфраструктури.

У Харкові через удари дронів постраждали цивільні, зафіксовані руйнування у житлових районах.

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