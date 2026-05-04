Последствия ракетного удара РФ по Мерефе: 7 погибших, пострадавших уже более 30 (обновлено). ФОТОрепортаж

Число пострадавших в Мерефе Харьковской области после ракетного удара РФ возросло до 18 человек.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Есть раненые в тяжелом состоянии

Как отмечается, среди раненых трое человек находятся в тяжелом состоянии.

Еще 13 человек получили взрывные травмы средней тяжести. У двух пострадавших — острая реакция на стресс. Все получают необходимую медицинскую помощь.

Повреждены не менее 10 домовладений, 4 магазина, СТО, административное здание, 2 автомобиля, заведение общественного питания. На месте продолжается ликвидация последствий.











По информации ГСЧС, спасатели оперативно ликвидировали два очага пожара.

Вместе с ними на местах ударов работали саперы ГСЧС и офицеры громады.













Обновленная информация

По данным Офиса генпрокурора, из-за удара по Мерефе 5 человек погибли: три женщины и двое мужчин. Еще 19 человек получили ранения и острую реакцию на стресс.

Предварительно установлено, что войска России применили баллистическую ракету типа "Искандер".

На месте происшествия работают все профильные службы. Информация уточняется.

При процессуальном руководстве Харьковской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Обновление на 15:00

По обновленным данным от ОВА, к сожалению, в больнице скончался 68-летний мужчина. Медики сделали все возможное для его спасения, но ранения оказались слишком тяжелыми.

Всего в городе погибли 6 человек.

До 31 человека возросло количество пострадавших в Мерефе.

В частности, медики оказали помощь 2-летнему мальчику. К счастью, его состояние удовлетворительное. Ребенок продолжит лечение амбулаторно.

Обновление на 18:00

Синегубов сообщил, что, к сожалению, в больнице скончался еще один пострадавший вследствие обстрела в Мерефе.

"Раны 59-летнего мужчины оказались слишком тяжелыми - врачи до последнего боролись за его жизнь, но спасти не удалось. Искренне сочувствую родным и близким погибшего", - написал он.

Также отмечается, что в медицинских учреждениях Харькова находятся 14 травмированных, им предоставляется вся необходимая помощь.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что враг нанес ракетный удар по Мерефе: погибли 4 человека, 16 пострадавших, повреждена СТО.

