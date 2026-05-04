Последствия ракетного удара РФ по Мерефе: 7 погибших, пострадавших уже более 30 (обновлено). ФОТОрепортаж

Число пострадавших в Мерефе Харьковской области после ракетного удара РФ возросло до 18 человек.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Есть раненые в тяжелом состоянии

Как отмечается, среди раненых трое человек находятся в тяжелом состоянии.

Еще 13 человек получили взрывные травмы средней тяжести. У двух пострадавших — острая реакция на стресс. Все получают необходимую медицинскую помощь.

Повреждены не менее 10 домовладений, 4 магазина, СТО, административное здание, 2 автомобиля, заведение общественного питания. На месте продолжается ликвидация последствий.

По информации ГСЧС, спасатели оперативно ликвидировали два очага пожара.

Вместе с ними на местах ударов работали саперы ГСЧС и офицеры громады.

Обновленная информация

По данным Офиса генпрокурора, из-за удара по Мерефе 5 человек погибли: три женщины и двое мужчин. Еще 19 человек получили ранения и острую реакцию на стресс.

Предварительно установлено, что войска России применили баллистическую ракету типа "Искандер".

На месте происшествия работают все профильные службы. Информация уточняется.

При процессуальном руководстве Харьковской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Обновление на 15:00

  • По обновленным данным от ОВА, к сожалению, в больнице скончался 68-летний мужчина. Медики сделали все возможное для его спасения, но ранения оказались слишком тяжелыми.
  • Всего в городе погибли 6 человек.
  • До 31 человека возросло количество пострадавших в Мерефе.
  • В частности, медики оказали помощь 2-летнему мальчику. К счастью, его состояние удовлетворительное. Ребенок продолжит лечение амбулаторно.

Обновление на 18:00

Синегубов сообщил, что, к сожалению, в больнице скончался еще один пострадавший вследствие обстрела в Мерефе.

"Раны 59-летнего мужчины оказались слишком тяжелыми - врачи до последнего боролись за его жизнь, но спасти не удалось. Искренне сочувствую родным и близким погибшего", - написал он.

Также отмечается, что в медицинских учреждениях Харькова находятся 14 травмированных, им предоставляется вся необходимая помощь.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что враг нанес ракетный удар по Мерефе: погибли 4 человека, 16 пострадавших, повреждена СТО.

Тварюкам сам господь велів по красній площі навернути, і не треба чекати 9 травня.
04.05.2026 12:25 Ответить
кацапи - терористи.. повиздихайте усі, пдри...
04.05.2026 12:30 Ответить
В цьому світі авторитет росіян має бути десь між глистами в дупі хворого мексиканського шакала і хробаком на свалці в найбіднішому селищі Габона
04.05.2026 12:52 Ответить
Томах. Щодо славного Габона. ВВП даної країни більший за наш разів у три (на душу)
Крім того, обовязкове державне медичне страхування було запроваджено в Габоні у
1930-х роках. В Україні - на жаль не вийшло...
04.05.2026 19:46 Ответить
Це тому в Габоні є нафта, а в Україні немає
05.05.2026 04:39 Ответить
Зовсім нелюди здуріли. Шоб вони всі подохли.
04.05.2026 14:37 Ответить
а раніше такого та й набагато гіршого не було? а щоб всі здохли навіть зі своїми лічинками то цілком згоден!
04.05.2026 18:18 Ответить
Так вони влаштували масовану атаку. Одночасно табун шахедів на місто та ракети на область.
04.05.2026 15:38 Ответить
04.05.2026 18:05 Ответить
 
 