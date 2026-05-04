5-7 мая объявлены днями траура в Мерефянской громаде по жертвам ракетного обстрела

В Мерефянской громаде объявлен трёхдневный траур по жертвам ракетного обстрела.

Об этом сообщили в громаде, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Дни траура

"С 5 по 7 мая в Мерефянской громаде объявлены дни траура с целью почтения памяти людей, погибших в результате ракетного удара 4 мая, и выражения искренних соболезнований их родным и близким", — говорится в сообщении.

Как отмечается, соответствующее распоряжение подписал городской голова Вениамин Ситов.

Читайте также: За сутки россияне атаковали пять объектов "Нафтогаза" в Сумской и Харьковской областях

Сообщается, что в знак скорби на зданиях и сооружениях органов местного самоуправления, а также на предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от формы собственности будет приспущен Государственный флаг Украины с траурной лентой.

Также в этот период на территории всей громады запрещается проведение любых развлекательно-концертных мероприятий и звучание развлекательной музыки в заведениях торговли и общественного питания.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сутки в Харьковской области: Россия атаковала 20 населенных пунктов, пять пострадавших. ФОТОрепортаж

Что предшествовало?