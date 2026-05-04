5-7 мая объявлены днями траура в Мерефянской громаде по жертвам ракетного обстрела
В Мерефянской громаде объявлен трёхдневный траур по жертвам ракетного обстрела.
Об этом сообщили в громаде, передает Цензор.НЕТ.
Дни траура
"С 5 по 7 мая в Мерефянской громаде объявлены дни траура с целью почтения памяти людей, погибших в результате ракетного удара 4 мая, и выражения искренних соболезнований их родным и близким", — говорится в сообщении.
Как отмечается, соответствующее распоряжение подписал городской голова Вениамин Ситов.
Сообщается, что в знак скорби на зданиях и сооружениях органов местного самоуправления, а также на предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от формы собственности будет приспущен Государственный флаг Украины с траурной лентой.
Также в этот период на территории всей громады запрещается проведение любых развлекательно-концертных мероприятий и звучание развлекательной музыки в заведениях торговли и общественного питания.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что враг нанес ракетный удар по Мерефе, в результате чего есть погибшие и раненые.
- По последним данным, известно о 6 погибших и более 30 пострадавших.
