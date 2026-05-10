Ракетный удар РФ по Мерефе 4 мая: число погибших возросло до 9

Число погибших в результате вражеского ракетного удара по Мерефе 4 мая возросло до 9 человек.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

В больнице скончался раненый мужчина

"К сожалению, сегодня в больнице скончался мужчина, получивший ранения во время атаки. Врачи до последнего боролись за его жизнь", - говорится в сообщении.

Удар РФ по Мерефе

Напомним, 4 мая враг нанес ракетный удар по Мерефе Харьковской области. Сообщалось о 7 погибших и более 30 пострадавших.

В Мерефянской громаде 5-7 мая объявили трехдневный траур по жертвам ракетного обстрела.

