Сибига об атаке РФ на Мерефу: Каждый такой удар является прямым следствием недостаточного давления на агрессора

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал российский удар по Мерефе на Харьковщине и призвал усилить давление на страну-агрессора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Террор России

В частности, Сибига подчеркнул, что удар РФ по Мерефе – это хладнокровное террористическое нападение на гражданских лиц без какого-либо военного оправдания – в районе удара отсутствуют какие-либо военные объекты.



Министр отметил, что это сознательная политика террора России против народа Украины.

"Москва ведет кампанию убийств, разрушений и запугивания, полностью осознавая совершенные преступления.



Каждый такой удар является прямым следствием недостаточного давления на агрессора. Промедление и нерешительность только поощряют Кремль убивать еще больше мирных жителей. Это должно быть остановлено", — добавил он.

Усиление ПВО

По словам главы МИД, Украина срочно нуждается в усилении потенциала противовоздушной обороны, инвестициях в оборонную промышленность и решительных шагах по ограничению экономических возможностей России продолжать эту войну.



"Неизбежность ответственности должна быть обеспечена для всех, кто планировал, отдавал приказы и осуществлял такие атаки. Они должны быть установлены и привлечены к ответственности. Не будет никакого безопасного убежища, никакого иммунитета, никакого срока давности. Россия будет отвечать за каждую унесенную жизнь", – отметил министр.

