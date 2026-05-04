Сибига об атаке РФ на Мерефу: Каждый такой удар является прямым следствием недостаточного давления на агрессора

Мерефа после обстрела

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал российский удар по Мерефе на Харьковщине и призвал усилить давление на страну-агрессора.

Террор России

В частности, Сибига подчеркнул, что удар РФ по Мерефе – это хладнокровное террористическое нападение на гражданских лиц без какого-либо военного оправдания – в районе удара отсутствуют какие-либо военные объекты.

Министр отметил, что это сознательная политика террора России против народа Украины.

"Москва ведет кампанию убийств, разрушений и запугивания, полностью осознавая совершенные преступления.

Каждый такой удар является прямым следствием недостаточного давления на агрессора. Промедление и нерешительность только поощряют Кремль убивать еще больше мирных жителей. Это должно быть остановлено", — добавил он.

Усиление ПВО

По словам главы МИД, Украина срочно нуждается в усилении потенциала противовоздушной обороны, инвестициях в оборонную промышленность и решительных шагах по ограничению экономических возможностей России продолжать эту войну.

"Неизбежность ответственности должна быть обеспечена для всех, кто планировал, отдавал приказы и осуществлял такие атаки. Они должны быть установлены и привлечены к ответственности. Не будет никакого безопасного убежища, никакого иммунитета, никакого срока давности. Россия будет отвечать за каждую унесенную жизнь", – отметил министр.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что враг нанес ракетный удар по Мерефе, вследствие чего есть погибшие и раненые.
  • По последним данным, известно о 7 погибших и более 30 пострадавших.

Навпаки , це наслідок безкарності за злочини.
І кацапи і зелені вбивають українців. Грабують і вбивають.
04.05.2026 19:36 Ответить
кожен такий удар говорить що у нас при владі під"р"...
04.05.2026 19:38 Ответить
зелений холуй сибіга, відкрий лічіко!
9 мая, день шашлика со слєзамі на глазах та ділдов на палках, будуть лучікі счастья на красную пл.?
04.05.2026 19:46 Ответить
Що знову винні парнери? Асфальт не допомагає тиснути, який ви зелені зрадники будували декілька років навпроти армії ворога, щоб вони не застрягли в полях?
04.05.2026 21:39 Ответить
 
 