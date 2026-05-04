Сибига об атаке РФ на Мерефу: Каждый такой удар является прямым следствием недостаточного давления на агрессора
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал российский удар по Мерефе на Харьковщине и призвал усилить давление на страну-агрессора.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД.
Террор России
В частности, Сибига подчеркнул, что удар РФ по Мерефе – это хладнокровное террористическое нападение на гражданских лиц без какого-либо военного оправдания – в районе удара отсутствуют какие-либо военные объекты.
Министр отметил, что это сознательная политика террора России против народа Украины.
"Москва ведет кампанию убийств, разрушений и запугивания, полностью осознавая совершенные преступления.
Каждый такой удар является прямым следствием недостаточного давления на агрессора. Промедление и нерешительность только поощряют Кремль убивать еще больше мирных жителей. Это должно быть остановлено", — добавил он.
Усиление ПВО
По словам главы МИД, Украина срочно нуждается в усилении потенциала противовоздушной обороны, инвестициях в оборонную промышленность и решительных шагах по ограничению экономических возможностей России продолжать эту войну.
"Неизбежность ответственности должна быть обеспечена для всех, кто планировал, отдавал приказы и осуществлял такие атаки. Они должны быть установлены и привлечены к ответственности. Не будет никакого безопасного убежища, никакого иммунитета, никакого срока давности. Россия будет отвечать за каждую унесенную жизнь", – отметил министр.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что враг нанес ракетный удар по Мерефе, вследствие чего есть погибшие и раненые.
- По последним данным, известно о 7 погибших и более 30 пострадавших.
