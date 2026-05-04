Сибіга про атаку РФ на Мерефу: Кожен такий удар є прямим наслідком недостатнього тиску на агресора

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував російський удар по Мерефі на Харківщині і закликав посилити тиск на країну-агресорку.

Терор Росії

Так, Сибіга наголосив, що удар РФ по Мерефі - це холоднокровний терористичний напад на цивільних без жодного військового виправдання – у районі удару відсутні будь-які військові об’єкти.



Міністр зазначив, що це свідома політика терору Росії проти народу України.

"Москва веде кампанію вбивств, руйнування та залякування, повністю усвідомлюючи скоєні злочини.



Кожен такий удар є прямим наслідком недостатнього тиску на агресора. Зволікання та нерішучість лише заохочують Кремль убивати ще більше мирних жителів. Це має бути зупинено", - додав він.

Посилення ППО

За словами глави МЗС, Україна терміново потребує посилення спроможностей протиповітряної оборони, інвестицій в оборонну промисловість та рішучих кроків для обмеження економічних можливостей Росії продовжувати цю війну.



"Невідворотність відповідальності має бути забезпечена для всіх, хто планував, віддавав накази та здійснював такі атаки. Вони мають бути встановлені та притягнуті до відповідальності. Не буде жодного безпечного притулку, жодного імунітету, жодного строку давності. Росія відповідатиме за кожне забране життя", – зазначив міністр.

