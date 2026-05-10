Ворог вдарив безпілотником по Харкову під час "перемир’я"
Вдень неділі, 10 травня, російські загарбники атакували безпілотником Харків. Внаслідок атаки загорівся дах приватного будинку.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"У Київському районі Харкова зафіксовано удар ворожим БпЛА. За попередньою інформацією, спалахнула пожежа", - йдеться у повідомленні.
Згодом Синєгубов уточнив, що в Київському районі, внаслідок ворожого удару БпЛА, загорівся дах приватного будинку. Наразі вогнеборці ДСНС локалізували пожежу.
Постраждалих немає.
Нагадаємо, що попри оголошене припинення вогню ввечері 9 травня російські війська завдали удару по Індустріальному району Харкова. Внаслідок ворожої атаки є постраждалі.
Весь світ знає цих свиней.