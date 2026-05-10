УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13532 відвідувача онлайн
Новини Атака безпілотників на Харків
984 4

Ворог вдарив безпілотником по Харкову під час "перемир’я"

Обстріл Харкова: окупанти атакували місто безпілотником

Вдень неділі, 10 травня, російські загарбники атакували безпілотником Харків. Внаслідок атаки загорівся дах приватного будинку.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Наслідки атаки

"У Київському районі Харкова зафіксовано удар ворожим БпЛА. За попередньою інформацією, спалахнула пожежа", - йдеться у повідомленні.

Згодом Синєгубов уточнив, що в Київському районі, внаслідок ворожого удару БпЛА, загорівся дах приватного будинку. Наразі вогнеборці ДСНС локалізували пожежу.

Постраждалих немає.

Читайте також: Ракетний удар РФ по Мерефі 4 травня: кількість загиблих зросла до 9

Атака ввечері 9 травня

Нагадаємо, що попри оголошене припинення вогню ввечері 9 травня російські війська завдали удару по Індустріальному району Харкова. Внаслідок ворожої атаки є постраждалі.

Читайте також: Рашисти атакували БпЛА дев’ятиповерхівку в Харкові: п’ятеро постраждалих, серед них дві дитини (оновлено)

Автор: 

безпілотник БпЛА (5807) Харків (6072) атака (1449) Харківська область (2684) Харківський район (865)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
НЕМА ПЕРЕМИРЯ. Є підстава ЗЕ українців як завжди
показати весь коментар
10.05.2026 17:59 Відповісти
Пуйло зняло своє ППО з різних важливих об'єктів і перевезло до москви. Trampax тим перемир'ям дав пуйлу час відвезти оте все начиння назад. Воно ж перемир'я, українці не будуть бомбардувати незахищені заводи..
показати весь коментар
10.05.2026 18:25 Відповісти
Смерть москві, смерть москвичам.
показати весь коментар
10.05.2026 18:03 Відповісти
Називається ,,кацапське'' і які миряться тільки від добрих пи.дюлєй
Весь світ знає цих свиней.
показати весь коментар
10.05.2026 18:24 Відповісти
 
 