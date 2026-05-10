РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4590 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников на Харьков
835 4

Враг нанес удар беспилотником по Харькову во время "перемирия"

Обстрел Харькова: оккупанты атаковали город беспилотником

В воскресенье, 10 мая, днем российские захватчики атаковали Харьков с помощью беспилотника. В результате атаки загорелась крыша частного дома.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Последствия атаки

"В Киевском районе Харькова зафиксирован удар вражеским БПЛА. По предварительной информации, вспыхнул пожар", - говорится в сообщении.

Впоследствии Синегубов уточнил, что в Киевском районе в результате вражеского удара БПЛА загорелась крыша частного дома. В настоящее время пожарные ГСЧС локализовали пожар.

Пострадавших нет.

Читайте также: Ракетный удар РФ по Мерефе 4 мая: число погибших возросло до 9

Атака вечером 9 мая

Напомним, что несмотря на объявленное прекращение огня вечером 9 мая российские войска нанесли удар по Индустриальному району Харькова. В результате вражеской атаки есть пострадавшие.

Читайте также: Рашисты атаковали БПЛА девятиэтажку в Харькове: пятеро пострадавших, среди них - двое детей (обновлено)

Автор: 

беспилотник (5166) Харьков (7827) атака (1373) Харьковская область (2629) Харьковский район (846)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
НЕМА ПЕРЕМИРЯ. Є підстава ЗЕ українців як завжди
показать весь комментарий
10.05.2026 17:59 Ответить
Пуйло зняло своє ППО з різних важливих об'єктів і перевезло до москви. Trampax тим перемир'ям дав пуйлу час відвезти оте все начиння назад. Воно ж перемир'я, українці не будуть бомбардувати незахищені заводи..
показать весь комментарий
10.05.2026 18:25 Ответить
Смерть москві, смерть москвичам.
показать весь комментарий
10.05.2026 18:03 Ответить
Називається ,,кацапське'' і які миряться тільки від добрих пи.дюлєй
Весь світ знає цих свиней.
показать весь комментарий
10.05.2026 18:24 Ответить
 
 