Враг нанес удар беспилотником по Харькову во время "перемирия"
В воскресенье, 10 мая, днем российские захватчики атаковали Харьков с помощью беспилотника. В результате атаки загорелась крыша частного дома.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
Последствия атаки
"В Киевском районе Харькова зафиксирован удар вражеским БПЛА. По предварительной информации, вспыхнул пожар", - говорится в сообщении.
Впоследствии Синегубов уточнил, что в Киевском районе в результате вражеского удара БПЛА загорелась крыша частного дома. В настоящее время пожарные ГСЧС локализовали пожар.
Пострадавших нет.
Атака вечером 9 мая
Напомним, что несмотря на объявленное прекращение огня вечером 9 мая российские войска нанесли удар по Индустриальному району Харькова. В результате вражеской атаки есть пострадавшие.
