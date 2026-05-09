Рашисты атаковали БпЛА девятиэтажку в Харькове: трое пострадавших, в том числе 8-летний мальчик (обновлено)
Несмотря на объявленное прекращение огня вечером 9 мая российские войска нанесли удар по Индустриальному району Харькова. Вследствие вражеской атаки есть пострадавшие.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
Попадание в девятиэтажный дом
По предварительной информации, зафиксировано попадание в девятиэтажный дом.
Пострадавший ребенок
Впоследствии Синегубов сообщил, что вследствие вражеского удара БПЛА в Индустриальном районе 8-летний мальчик перенес острую стрессовую реакцию.
Медики оказывают ребенку всю необходимую помощь.
Обновление
В 22:52 Синегубов сообщил, что количество пострадавших выросло до трех. У всех пострадавших медики диагностировали острую реакцию на стресс. Им оказывается медицинская помощь.
Топ комментарии
+9 Leon #550614
показать весь комментарий09.05.2026 22:59 Ответить Ссылка
+6 George Highbaud
показать весь комментарий09.05.2026 23:15 Ответить Ссылка
+4 Only
показать весь комментарий09.05.2026 22:53 Ответить Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Only
показать весь комментарий09.05.2026 22:53 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Leon #550614
показать весь комментарий09.05.2026 22:59 Ответить Мне нравится 9 Ссылка
Only
показать весь комментарий09.05.2026 23:03 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Nika Vesela
показать весь комментарий10.05.2026 00:00 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий09.05.2026 23:06 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
George Highbaud
показать весь комментарий09.05.2026 23:15 Ответить Мне нравится 6 Ссылка
Oleg K #621023
показать весь комментарий09.05.2026 23:57 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
показать весь комментарий10.05.2026 00:04 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
показать весь комментарий10.05.2026 00:02 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Vit Rom
показать весь комментарий10.05.2026 00:37 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль