Новости Атака беспилотников на Харьков
Рашисты атаковали БпЛА девятиэтажку в Харькове: трое пострадавших, в том числе 8-летний мальчик (обновлено)

атака на Харків

Несмотря на объявленное прекращение огня вечером 9 мая российские войска нанесли удар по Индустриальному району Харькова. Вследствие вражеской атаки есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Попадание в девятиэтажный дом

По предварительной информации, зафиксировано попадание в девятиэтажный дом.

Пострадавший ребенок

Впоследствии Синегубов сообщил, что вследствие вражеского удара БПЛА в Индустриальном районе 8-летний мальчик перенес острую стрессовую реакцию.

Медики оказывают ребенку всю необходимую помощь.

Обновление

В 22:52 Синегубов сообщил, что количество пострадавших выросло до трех. У всех пострадавших медики диагностировали острую реакцию на стресс. Им оказывается медицинская помощь.

Несмотря на "перемирие": РФ запустила БПЛА по Украине, — Воздушные силы

Скільки разів вже було доведено, що п.дарам вірити не можна!
09.05.2026 22:53 Ответить
велике тобі Зе дякую від русьни

09.05.2026 22:59 Ответить
Тобто ти таки продовжуєш вірити?
09.05.2026 23:03 Ответить
😡😡😡😡😡😡😡😡
10.05.2026 00:00 Ответить
Виходить, що ****** вчергове, набрехав Трампу перед усим Світом!!??!
09.05.2026 23:06 Ответить
трумпу пох. Він забув, що вчора казав.
09.05.2026 23:15 Ответить
Перш за все, Пуйло підставило Краснова.
09.05.2026 23:57 Ответить
Оманський та Краснов це Буратіно та П'єро в цирку Карабаса Барабаса.
10.05.2026 00:04 Ответить
Дякуємо зраднику Оманському який береже існування свого кумира та куратора Прутіна.
10.05.2026 00:02 Ответить
Де молдовський циган з коментарів ??? Давай пиши знов, шо бити по москві не можна
10.05.2026 00:37 Ответить
 
 