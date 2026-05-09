Рашисты атаковали БпЛА девятиэтажку в Харькове: трое пострадавших, в том числе 8-летний мальчик (обновлено)

Несмотря на объявленное прекращение огня вечером 9 мая российские войска нанесли удар по Индустриальному району Харькова. Вследствие вражеской атаки есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Попадание в девятиэтажный дом

По предварительной информации, зафиксировано попадание в девятиэтажный дом.

Пострадавший ребенок

Впоследствии Синегубов сообщил, что вследствие вражеского удара БПЛА в Индустриальном районе 8-летний мальчик перенес острую стрессовую реакцию.

Медики оказывают ребенку всю необходимую помощь.

Обновление

В 22:52 Синегубов сообщил, что количество пострадавших выросло до трех. У всех пострадавших медики диагностировали острую реакцию на стресс. Им оказывается медицинская помощь.

