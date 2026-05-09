Рашисти атакували БпЛА дев’ятиповерхівку в Харкові: п’ятеро постраждалих, серед них дві дитини (оновлено)
Попри оголошене припинення вогню ввечері 9 травня російські війська завдали удару по Індустріальному району Харкова. Внаслідок ворожої атаки є постраждалі.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Влучання в дев'ятиповерховий будинок
За попередньою інформацією, зафіксовано влучання в дев'ятиповерховий будинок.
Постраждала дитина
Згодом Синєгубов повідомив, що внаслідок ворожого удару БпЛА в Індустріальному районі 8-річний хлопчик зазнав гострої реакції на стрес.
Медики надають дитині всю необхідну допомогу.
Пізніше очільник ОВА уточнив, що "приліт" ворожого БпЛА зафіксовано в технічний поверх дев'ятиповерхового житлового будинку.
Оновлення
О 22:52 Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих зросла до трьох. У всіх постраждалих медики діагностували гостру реакцію на стрес. Їм надається медична допомога.
Оновлення
О 23:18 Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих зросла до чотирьох. Ще один 8-річний хлопчик зазнав гострої реакції на стрес.
О 23:37 очільник ОВА повідомив, що кількість постраждалих зросла до 5.
Що тут коментувати? Бреше пу і рожа не червоніє
Як і про що можна домовлятися з паталогічним брехуном- маніпулятором, навіть коли тр підтвердив про згоду обєїх сторон на обмін полоненими 1000 на 1000.
До того ж, режим тиши був порушений зразу ж і пу не припиняє не тільки атак по лінії зіткнення, а й вбиває цивільних, запускаючи шахеди по містам.
І що ми чуємо від тр?
...на додаток тр так і не спромігся відкрити Ормуз, а його ультиматум аятолам про 48 годин до досягнення угоди... вже давно сплив, пу продовжує за рахунок астрономічних цін на нафту латати дири в своєму бюджеті... а тр чекає на якесь диво і хвалиться, що вже десяток війн зупинив і є неперевершеним миротворцем всіх часів і народів.
А Україні своє робити: тільки ЗСУ за підтримки європейців є і будуть єдиною гарантією безпеки.
Слава Україні!
Героям СЛАВА!
ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ полеглим в боротьби з рашизмом!