Рашисти атакували БпЛА дев’ятиповерхівку в Харкові: п’ятеро постраждалих, серед них дві дитини (оновлено)

Попри оголошене припинення вогню ввечері 9 травня російські війська завдали удару по Індустріальному району Харкова. Внаслідок ворожої атаки є постраждалі.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Влучання в дев'ятиповерховий будинок

За попередньою інформацією, зафіксовано влучання в дев'ятиповерховий будинок.

Постраждала дитина

Згодом Синєгубов повідомив, що внаслідок ворожого удару БпЛА в Індустріальному районі 8-річний хлопчик зазнав гострої реакції на стрес.

Медики надають дитині всю необхідну допомогу.

Пізніше очільник ОВА уточнив, що "приліт" ворожого БпЛА зафіксовано в технічний поверх дев'ятиповерхового житлового будинку.

Оновлення

О 22:52 Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих зросла до трьох. У всіх постраждалих медики діагностували гостру реакцію на стрес. Їм надається медична допомога.

Оновлення

О 23:18 Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих зросла до чотирьох. Ще один 8-річний хлопчик зазнав гострої реакції на стрес.

О 23:37 очільник ОВА повідомив, що кількість постраждалих зросла до 5.

