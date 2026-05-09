УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
18070 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників на Харків
3 008 12

Рашисти атакували БпЛА дев’ятиповерхівку в Харкові: п’ятеро постраждалих, серед них дві дитини (оновлено)

атака на Харків

Попри оголошене припинення вогню ввечері 9 травня російські війська завдали удару по Індустріальному району Харкова. Внаслідок ворожої атаки є постраждалі. 

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Влучання в дев'ятиповерховий будинок

За попередньою інформацією, зафіксовано влучання в дев'ятиповерховий будинок.

Постраждала дитина

Згодом Синєгубов повідомив, що внаслідок ворожого удару БпЛА в Індустріальному районі 8-річний хлопчик зазнав гострої реакції на стрес.

Медики надають дитині всю необхідну допомогу.

Пізніше очільник ОВА уточнив, що "приліт" ворожого БпЛА зафіксовано в технічний поверх дев'ятиповерхового житлового будинку.

Оновлення

О 22:52 Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих зросла до трьох. У всіх постраждалих медики діагностували гостру реакцію на стрес. Їм надається медична допомога.

Оновлення

О 23:18 Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих зросла до чотирьох. Ще один 8-річний хлопчик зазнав гострої реакції на стрес.

О 23:37 очільник ОВА повідомив, що кількість постраждалих зросла до 5.

Читайте також: Попри "перемир’я": РФ запустила БпЛА по Україні, - Повітряні сили

Автор: 

безпілотник БпЛА (5812) Харків (6075) атака (1460) Харківська область (2690) Харківський район (870)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
велике тобі Зе дякую від русьни

показати весь коментар
09.05.2026 22:59 Відповісти
+11
трумпу пох. Він забув, що вчора казав.
показати весь коментар
09.05.2026 23:15 Відповісти
+7
Скільки разів вже було доведено, що п.дарам вірити не можна!
показати весь коментар
09.05.2026 22:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Скільки разів вже було доведено, що п.дарам вірити не можна!
показати весь коментар
09.05.2026 22:53 Відповісти
велике тобі Зе дякую від русьни

показати весь коментар
09.05.2026 22:59 Відповісти
Тобто ти таки продовжуєш вірити?
показати весь коментар
09.05.2026 23:03 Відповісти
😡😡😡😡😡😡😡😡
показати весь коментар
10.05.2026 00:00 Відповісти
Виходить, що ****** вчергове, набрехав Трампу перед усим Світом!!??!
показати весь коментар
09.05.2026 23:06 Відповісти
трумпу пох. Він забув, що вчора казав.
показати весь коментар
09.05.2026 23:15 Відповісти
Перш за все, Пуйло підставило Краснова.
показати весь коментар
09.05.2026 23:57 Відповісти
Оманський та Краснов це Буратіно та П'єро в цирку Карабаса Барабаса.
показати весь коментар
10.05.2026 00:04 Відповісти
Дякуємо зраднику Оманському який береже існування свого кумира та куратора Прутіна.
показати весь коментар
10.05.2026 00:02 Відповісти
Де молдовський циган з коментарів ??? Давай пиши знов, шо бити по москві не можна
показати весь коментар
10.05.2026 00:37 Відповісти
та ще й пу наполягає, що Україна типа зникла з радарів і не відповідає на його пропозицію обміну полоненими...
Що тут коментувати? Бреше пу і рожа не червоніє

Як і про що можна домовлятися з паталогічним брехуном- маніпулятором, навіть коли тр підтвердив про згоду обєїх сторон на обмін полоненими 1000 на 1000.

До того ж, режим тиши був порушений зразу ж і пу не припиняє не тільки атак по лінії зіткнення, а й вбиває цивільних, запускаючи шахеди по містам.

І що ми чуємо від тр?
...на додаток тр так і не спромігся відкрити Ормуз, а його ультиматум аятолам про 48 годин до досягнення угоди... вже давно сплив, пу продовжує за рахунок астрономічних цін на нафту латати дири в своєму бюджеті... а тр чекає на якесь диво і хвалиться, що вже десяток війн зупинив і є неперевершеним миротворцем всіх часів і народів.

А Україні своє робити: тільки ЗСУ за підтримки європейців є і будуть єдиною гарантією безпеки.
Слава Україні!
Героям СЛАВА!
ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ полеглим в боротьби з рашизмом!
показати весь коментар
10.05.2026 08:51 Відповісти
Скотоублюди ніколи не дотримувались жодного перемир'я
показати весь коментар
10.05.2026 10:44 Відповісти
 
 