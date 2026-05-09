Попри "перемир’я": РФ запустила БпЛА по Україні, - Повітряні сили (оновлено)
Попри оголошене "перемир'я" російські війська запустили БпЛА по Україні.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Рух дронів
БпЛА в напрямку Харкова з півночі, - повідомлялося о 19:27.
БпЛА в районі Харкова, - повідомлялося о 21:23.
Ворожі БпЛА в напрямку Харкова з півночі, - повідомлялося о 22:00.
Вибух у Харкові
Тим часом "Суспільне" повідомляє, що у Харкові пролунав вибух.
Оновлення
- Запорізька область: БпЛА в напрямку н.п.Кушугум з півдня, - повідомлялося о 22:32.
- Ворожий розвідувальний БпЛА на Сумщині на заході від н.п.Путивль, курс - східний/північно-східний. Залучено засоби для збиття, - повідомлялося о 00:16.
- БпЛА в напрямку Краматорська з південного сходу, - повідомлялося о 00:48.
- Харківщина: БпЛА в напрямку н.п.Савинці зі сходу, - повідомлялося о 00:49.
Триває рух ворожих дронів
О 01:13 ПС повідомили:
- Донеччина: - група БпЛА на північному сході від н.п.Добропілля, курс - північно-західний;
- Харківщина: - група БпЛА на півдні від Балаклії, курс - західний, - БпЛА в напрямку Харкова з південного сходу.
Донеччина: група БпЛА на півночі від Слов'янська, курс - західний, - повідомлялося о 01:30.
Харківщина: БпЛА в напрямку Барвінкового, Балаклії, Савинців, - повідомлялося о 01:32.
БпЛА на західних околицях Краматорська, курс - північний/північно-східний, - повідомлялося о 01:33.
найвеличнівшивий світовий підор сховався, а як хорохорився починаючи з 5-го числа.
Загальновідомим є факт, що БПЛА «Герань», які давно стали символом терору російського агресора проти мирних жителів українських міст, були створені на базі іранських «Шахедів». Менш відомо, що Китай також відіграє свою роль у створенні зброї для військового терору: китайські постачальники направляють до росії критично важливі антени для дронів «Герань» під виглядом деталей до сільськогосподарської техніки. Таким чином китайці оминають формальні експортні заборони, запроваджені урядом КНР.
Щоби з'ясувати подробиці даної схеми постачання китайських комплектуючих для російських знарядь терору журналісти-дослідники вдались до хитрощів, видаючи себе за російських військових підрядників. Та поспілкувалися з представниками китайського постачальника Harxon.
У підсумку її співробітник не лише відкрито визнав співпрацю з російським заводом «Алабуга», що виробляє дрони «Герань» / Shahed, але й прийняв замовлення на велику партію антен із захистом від глушіння, оформивши його через підставну компанію NavX. Саме ці антени, що становлять основну частину систем супутникової навігації, українці виявляють у уламках «Гераней».
Подробиці тут.