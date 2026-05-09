Попри "перемир’я": РФ запустила БпЛА по Україні, - Повітряні сили (оновлено)

Попри оголошене "перемир'я" російські війська запустили БпЛА по Україні.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Рух дронів

БпЛА в напрямку Харкова з півночі, - повідомлялося о 19:27.

БпЛА в районі Харкова, - повідомлялося о 21:23.

Ворожі БпЛА в напрямку Харкова з півночі, - повідомлялося о 22:00.

Вибух у Харкові

Тим часом "Суспільне" повідомляє, що у Харкові пролунав вибух.

Оновлення

  • Запорізька область: БпЛА в напрямку н.п.Кушугум з півдня, - повідомлялося о 22:32.
  • Ворожий розвідувальний БпЛА на Сумщині на заході від н.п.Путивль, курс - східний/північно-східний. Залучено засоби для збиття, - повідомлялося о 00:16.
  • БпЛА в напрямку Краматорська з південного сходу, - повідомлялося о 00:48.
  • Харківщина: БпЛА в напрямку н.п.Савинці зі сходу, - повідомлялося о 00:49. 

Триває рух ворожих дронів

О 01:13 ПС повідомили:

  • Донеччина: - група БпЛА на північному сході від н.п.Добропілля, курс - північно-західний;
  • Харківщина: - група БпЛА на півдні від Балаклії, курс - західний, - БпЛА в напрямку Харкова з південного сходу.

Донеччина: група БпЛА на півночі від Слов'янська, курс - західний, - повідомлялося о 01:30.

Харківщина: БпЛА в напрямку Барвінкового, Балаклії, Савинців, - повідомлялося о 01:32.

БпЛА на західних околицях Краматорська, курс - північний/північно-східний, - повідомлялося о 01:33. 

Топ коментарі
+21
Парад провели, а решта обманка
показати весь коментар
09.05.2026 22:23
+19
Що скажуть свідки Потужного указу?
показати весь коментар
09.05.2026 22:45
+17
На нари обкуреного ішака!
показати весь коментар
09.05.2026 22:18
10.05.2026 14:31
10.05.2026 14:31 Відповісти
Вже три.(
показати весь коментар
09.05.2026 22:19
Вкотре повторюю: вони цілком недоговороздатні
показати весь коментар
09.05.2026 22:22
Нехай і обідають, і вечеряють, щоб більше знищити рашистських %ідорасів.
показати весь коментар
09.05.2026 22:50
Зато Нелох як помело
показати весь коментар
10.05.2026 14:33
а ви що, повірили касапам?
показати весь коментар
09.05.2026 22:27
Ніколи. Ні одному, ні іншому.
показати весь коментар
09.05.2026 23:56
А де БПЛА у напрямку мацкви? Укпз Зєлєнского не дозволяє? До речі, найкраще сміється той, хто сміється останнім. - пуцин. Через прикольний, але дурний указ зірвавмя обмін полоненими і 1000 наших полонених залишились у кацапському пеклі. "Жарт" Зєлєнского про пуцинський парад нічим не кращий його ж жарту про ********* палочки для береутні на Майдані.
показати весь коментар
09.05.2026 22:29
Ніякий обмін 1000 на 1000 9-11 травня не планувався і так. І шістки Кремля Краснов та Оманський це знали. Оманський збрехав як завжди щоб фюзеляж Прутіна на Параді залишився без пошкоджень і геноцидна війна була продовжена. Парад важливий для авторитету Прутіна.
показати весь коментар
10.05.2026 00:12
Отой твій "указ" про дозволення начебто параду на червоній площі, навіть паперу не коштує.
показати весь коментар
09.05.2026 22:30
Парад закінчився. Можна й далі тероризувати українців. І насрати каzапам на домовленості.
показати весь коментар
09.05.2026 22:43
А де дзеркальність, зечмо?
найвеличнівшивий світовий підор сховався, а як хорохорився починаючи з 5-го числа.
показати весь коментар
09.05.2026 22:48
Добре бути контролером- експертом. Здалеку. І дуже здалеку. На кацапських ресурсах теж у кожній темі Зєлю криють...
показати весь коментар
10.05.2026 07:57
Там зєлю криють боти для конспірації, а самі раді, що "только нє парашєнка"
показати весь коментар
10.05.2026 09:37
Кацапам вірити себе не поважати!
показати весь коментар
09.05.2026 22:58
Як я ще день тому писав, що якщо хтось сумнівається, що ввечері 9 травня Пуйло вдарить по Україні, то той невиправний фанат Зеленского.
показати весь коментар
09.05.2026 23:10
Яка "несподіванка"((А Україна що?Це цікавить.
показати весь коментар
09.05.2026 23:44
зелена шмаркля лошара
показати весь коментар
10.05.2026 00:44
Парад проведений і всі домовленості до одного місця.....
показати весь коментар
10.05.2026 02:14
Наслідок недоопрацювання указу 374/2026 про дозвіл на парад 9 травня. Де другій пункт про заборону пусків бпла з боку рашки у цей час з 8 по 11 травня?
показати весь коментар
10.05.2026 07:15
Кількість наших лохів і баранів---не зменшується Тільки вони можуть вірити в міфічні перемирення,дружбу,братство договори Історія нічому не учить Да і більшість не хоче вчити історію і знати
показати весь коментар
10.05.2026 07:34
У Харкові тільки в першу ніч перемир'я було тихо три години. Потім цілий день тривоги. Бєлгород просто знущався. Монітори писали, що "голуби перемир'я" летіли тільки з нього. Щось не чути було, хоча б однієї дзеркальної відповіді.
показати весь коментар
10.05.2026 08:32
Ото треба було вчора нам запускати по Москві, а не слухати те, що нам продиктував дедушка Трамп.
показати весь коментар
10.05.2026 08:46
@ (у перекладі):
Загальновідомим є факт, що БПЛА «Герань», які давно стали символом терору російського агресора проти мирних жителів українських міст, були створені на базі іранських «Шахедів». Менш відомо, що Китай також відіграє свою роль у створенні зброї для військового терору: китайські постачальники направляють до росії критично важливі антени для дронів «Герань» під виглядом деталей до сільськогосподарської техніки. Таким чином китайці оминають формальні експортні заборони, запроваджені урядом КНР.

Щоби з'ясувати подробиці даної схеми постачання китайських комплектуючих для російських знарядь терору журналісти-дослідники вдались до хитрощів, видаючи себе за російських військових підрядників. Та поспілкувалися з представниками китайського постачальника Harxon.
У підсумку її співробітник не лише відкрито визнав співпрацю з російським заводом «Алабуга», що виробляє дрони «Герань» / Shahed, але й прийняв замовлення на велику партію антен із захистом від глушіння, оформивши його через підставну компанію NavX. Саме ці антени, що становлять основну частину систем супутникової навігації, українці виявляють у уламках «Гераней».

показати весь коментар
10.05.2026 08:47
А Україна у відповідь хочаб якусь паливну базу розхерячили? Я вже ге кажу про мАЦкву...
показати весь коментар
10.05.2026 09:06
Перемир'я немає і полонених наших не повернули
показати весь коментар
10.05.2026 11:03
показати весь коментар
10.05.2026 14:38
 
 