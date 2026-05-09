ППО України знищила 34 ворожі дрони з 43, - Повітряні сили
У ніч на 9 травня російські війська атакували Україну балістичною ракетою та 43 безпілотниками. Сили ППО збили або подавили 34 ворожі БПЛА.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Балістичну ракету ворог випустив з тимчасово окупованого Криму, а безпілотники - з Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська, Міллерового.
Робота ППО
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 34 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, та дрони-імітатори "Пародія" на півдні, півночі та сході країни.
Зафіксовано влучання ракети та 9 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.
