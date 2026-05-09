ППО України знищила 34 ворожі дрони з 43, - Повітряні сили

У ніч на 9 травня російські війська атакували Україну балістичною ракетою та 43 безпілотниками. Сили ППО збили або подавили 34 ворожі БПЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Балістичну ракету ворог випустив з тимчасово окупованого Криму, а безпілотники - з Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська, Міллерового.

Робота ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Скільки БпЛА ліквідовано вночі

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 34 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, та дрони-імітатори "Пародія" на півдні, півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання ракети та 9 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Смерть ****************..
09.05.2026 08:20 Відповісти
Так пєрєміріє ж. Які ракети і які дрони? Чи в нас буде таке ж пєрєміріє як у Тромба з аятолами коли сша бомбить іран а іран бомбить сша а заодно і своїх сусідів а Тромб при цьому не моргнувши оком заявляє що пєрєміріє не зірвано й йдуть успішні перагавори
09.05.2026 08:22 Відповісти
Куди поділись фанати ЗЕскота, які тут лякали кацапів потужним ЗЕленим уларом на день побєдобєсія
09.05.2026 08:30 Відповісти
Парад на мацкві вони дивляться.
09.05.2026 09:02 Відповісти
@ "Ростов. Розгромлений диспетчерський центр - https://x.com/i/status/2052793530637005141 відео.
Тепер на Півдні рф не працюють всі аеропорти."
09.05.2026 08:31 Відповісти
Проте бубачка вчора нажартувався. Місцеві олігофрени були в захваті.
09.05.2026 08:35 Відповісти
це плять перемир"я таке? одностороннє?
09.05.2026 08:35 Відповісти
Розбудити треба Вовчвка "янєлоха" , він зеркалочку обіцяв!
09.05.2026 08:48 Відповісти
один касап з пмр вчора тут нам доводив, що касапи дотримуватимуться перемир'я.... Де він?
09.05.2026 08:51 Відповісти
 
 