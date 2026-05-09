ПВО Украины уничтожила 34 вражеских дрона из 43, - Воздушные силы

В ночь на 9 мая российские войска атаковали Украину баллистической ракетой и 43 беспилотниками. Силы ПВО сбили или подавили 34 вражеских БПЛА.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Баллистическую ракету враг выпустил из временно оккупированного Крыма, а беспилотники — из Курска, Орла, Приморско-Ахтарска, Миллерово.

Работа ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Сколько БПЛА ликвидировано ночью

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 34 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, а также дроны-имитаторы "Пародия" на юге, севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание ракеты и 9 ударных БПЛА в 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 2 локациях.

09.05.2026 08:20 Ответить
Так пєрєміріє ж. Які ракети і які дрони? Чи в нас буде таке ж пєрєміріє як у Тромба з аятолами коли сша бомбить іран а іран бомбить сша а заодно і своїх сусідів а Тромб при цьому не моргнувши оком заявляє що пєрєміріє не зірвано й йдуть успішні перагавори
09.05.2026 08:22 Ответить
Куди поділись фанати ЗЕскота, які тут лякали кацапів потужним ЗЕленим уларом на день побєдобєсія
09.05.2026 08:30 Ответить
Парад на мацкві вони дивляться.
09.05.2026 09:02 Ответить
@ "Ростов. Розгромлений диспетчерський центр - https://x.com/i/status/2052793530637005141 відео.
Тепер на Півдні рф не працюють всі аеропорти."
09.05.2026 08:31 Ответить
Проте бубачка вчора нажартувався. Місцеві олігофрени були в захваті.
09.05.2026 08:35 Ответить
це плять перемир"я таке? одностороннє?
09.05.2026 08:35 Ответить
Розбудити треба Вовчвка "янєлоха" , він зеркалочку обіцяв!
09.05.2026 08:48 Ответить
один касап з пмр вчора тут нам доводив, що касапи дотримуватимуться перемир'я.... Де він?
09.05.2026 08:51 Ответить
 
 