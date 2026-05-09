ПВО Украины уничтожила 34 вражеских дрона из 43, - Воздушные силы
В ночь на 9 мая российские войска атаковали Украину баллистической ракетой и 43 беспилотниками. Силы ПВО сбили или подавили 34 вражеских БПЛА.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Баллистическую ракету враг выпустил из временно оккупированного Крыма, а беспилотники — из Курска, Орла, Приморско-Ахтарска, Миллерово.
Работа ПВО
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 34 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, а также дроны-имитаторы "Пародия" на юге, севере и востоке страны.
Зафиксировано попадание ракеты и 9 ударных БПЛА в 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 2 локациях.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тепер на Півдні рф не працюють всі аеропорти."