ПВО Украины уничтожила 34 вражеских дрона из 43, - Воздушные силы

В ночь на 9 мая российские войска атаковали Украину баллистической ракетой и 43 беспилотниками. Силы ПВО сбили или подавили 34 вражеских БПЛА.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Баллистическую ракету враг выпустил из временно оккупированного Крыма, а беспилотники — из Курска, Орла, Приморско-Ахтарска, Миллерово.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 34 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, а также дроны-имитаторы "Пародия" на юге, севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание ракеты и 9 ударных БПЛА в 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 2 локациях.

