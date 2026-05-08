Нехватка опыта и вновь созданные подразделения: Воздушные силы объяснили низкую результативность части экипажей дронов-перехватчиков
Индустрия дронов
Большинство экипажей дронов-перехватчиков, которые пока не уничтожили ни одного российского ударного дрона Shahed, представляют собой вновь созданные подразделения. В настоящее время они находятся на этапе формирования и приобретают практический опыт.
Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
В чем дело?
Игнат пояснил, что значительную часть опытных операторов составляют подразделения ПВО Сухопутных войск, которые уже более года работают с дронами-перехватчиками и имеют необходимое оснащение. Именно поэтому они демонстрируют лучшие результаты. Зато более 170 новых экипажей только начали формироваться.
"Соответственно, больше опыта - больше сбивают, а эти 170 с лишним - это подразделения, которые только создались", - говорит он.
Полковник напомнил, что в ВВС создали новый род войск дронов-перехватчиков. Изначально структура называлась "беспилотные системы противовоздушной обороны", а сейчас они функционируют как Силы противовоздушного прикрытия.
Координацией направления малой противовоздушной обороны занимаются полковник Евгений Хлебников, Юрий Черевашенко и заместитель командующего Воздушными силами Павел Елизаров.
"С начала года у нас начали масштабировать, создавать дивизионы. [...] При каждом воздушном командовании у нас их четыре: это запад, восток, юг и центр. Уже по территориальному принципу создаются эти дивизионы, будут батареи, командиры, экипажи назначаются...", - рассказал Игнат.
Кроме того, к комплектованию новых подразделений активно привлекают добровольцев. Несмотря на то, что часть экипажей еще не имеет достаточного опыта и полного укомплектования, подразделения, которые уже давно работают с дронами-перехватчиками, демонстрируют высокую эффективность.
Что предшествовало?
- Ранее в интервью "УП" командир спецподразделения Lasar's group, заместитель командующего Воздушными силами Павел Елизаров рассказал, что его команда провела анализ эффективности экипажей, работающих с дронами-перехватчиками.
- Он заявлял, что из более чем 300 экипажей ВС только 66 за год сбили более 10 российских ударных дронов типа Shahed. Еще 170, по его словам, за это же время не уничтожили ни одного.
дроном оволодіти це не весло-калашніков за півхвилини розібрати,
дрон штука складна у всіх відносинах.
тут і потрібні оті 18-25, у котрих і башка варить і реація гарна.
але ж їх ЗЄля за кордон випер і продовжує випирати.
якщо це не зрада, то що ?
