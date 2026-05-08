Нехватка опыта и вновь созданные подразделения: Воздушные силы объяснили низкую результативность части экипажей дронов-перехватчиков

Большинство экипажей дронов-перехватчиков, которые пока не уничтожили ни одного российского ударного дрона Shahed, представляют собой вновь созданные подразделения. В настоящее время они находятся на этапе формирования и приобретают практический опыт.

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

В чем дело?

Игнат пояснил, что значительную часть опытных операторов составляют подразделения ПВО Сухопутных войск, которые уже более года работают с дронами-перехватчиками и имеют необходимое оснащение. Именно поэтому они демонстрируют лучшие результаты. Зато более 170 новых экипажей только начали формироваться.

"Соответственно, больше опыта - больше сбивают, а эти 170 с лишним - это подразделения, которые только создались", - говорит он.

Полковник напомнил, что в ВВС создали новый род войск дронов-перехватчиков. Изначально структура называлась "беспилотные системы противовоздушной обороны", а сейчас они функционируют как Силы противовоздушного прикрытия.

Координацией направления малой противовоздушной обороны занимаются полковник Евгений Хлебников, Юрий Черевашенко и заместитель командующего Воздушными силами Павел Елизаров.

"С начала года у нас начали масштабировать, создавать дивизионы. [...] При каждом воздушном командовании у нас их четыре: это запад, восток, юг и центр. Уже по территориальному принципу создаются эти дивизионы, будут батареи, командиры, экипажи назначаются...", - рассказал Игнат.

Кроме того, к комплектованию новых подразделений активно привлекают добровольцев. Несмотря на то, что часть экипажей еще не имеет достаточного опыта и полного укомплектования, подразделения, которые уже давно работают с дронами-перехватчиками, демонстрируют высокую эффективность.

