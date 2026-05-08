Нехватка опыта и вновь созданные подразделения: Воздушные силы объяснили низкую результативность части экипажей дронов-перехватчиков

Большинство экипажей дронов-перехватчиков, которые пока не уничтожили ни одного российского ударного дрона Shahed, представляют собой вновь созданные подразделения. В настоящее время они находятся на этапе формирования и приобретают практический опыт.

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

В чем дело?

Игнат пояснил, что значительную часть опытных операторов составляют подразделения ПВО Сухопутных войск, которые уже более года работают с дронами-перехватчиками и имеют необходимое оснащение. Именно поэтому они демонстрируют лучшие результаты. Зато более 170 новых экипажей только начали формироваться.

"Соответственно, больше опыта - больше сбивают, а эти 170 с лишним - это подразделения, которые только создались", - говорит он.

Полковник напомнил, что в ВВС создали новый род войск дронов-перехватчиков. Изначально структура называлась "беспилотные системы противовоздушной обороны", а сейчас они функционируют как Силы противовоздушного прикрытия.

Координацией направления малой противовоздушной обороны занимаются полковник Евгений Хлебников, Юрий Черевашенко и заместитель командующего Воздушными силами Павел Елизаров.

"С начала года у нас начали масштабировать, создавать дивизионы. [...] При каждом воздушном командовании у нас их четыре: это запад, восток, юг и центр. Уже по территориальному принципу создаются эти дивизионы, будут батареи, командиры, экипажи назначаются...", - рассказал Игнат.

Кроме того, к комплектованию новых подразделений активно привлекают добровольцев. Несмотря на то, что часть экипажей еще не имеет достаточного опыта и полного укомплектования, подразделения, которые уже давно работают с дронами-перехватчиками, демонстрируют высокую эффективность.

Что предшествовало?

  • Ранее в интервью "УП" командир спецподразделения Lasar's group, заместитель командующего Воздушными силами Павел Елизаров рассказал, что его команда провела анализ эффективности экипажей, работающих с дронами-перехватчиками.
  •  Он заявлял, что из более чем 300 экипажей ВС только 66 за год сбили более 10 российских ударных дронов типа Shahed. Еще 170, по его словам, за это же время не уничтожили ни одного.

Топ комментарии
+7
Ці підрозділи можуть складатися з не те що ненавчених а просто тупо купили собі тепленьке місце і все, а зіб'є чи ні то йому пох, повно таких.
08.05.2026 00:38 Ответить
+5
Я сподіваюсь, командування здогадається про ротації цих підрозділів? Щоб умовно підрозділи "командування захід", відправлялися, наприклад в Сумську чи Чернігівську області, для набуття практичного досвіду.
08.05.2026 00:04 Ответить
+5
Досвідчених арабам відправив.
08.05.2026 01:09 Ответить
08.05.2026 00:04 Ответить
Ці нові вогневі підрозділи складені тупо з блатних які понакупляли посад там і все, як казали в совку "солдат спить служба йде"
08.05.2026 00:39 Ответить
Коротше,як з МВГ. Їздять...бухають...хером груші оббивають.
08.05.2026 00:06 Ответить
як там так джемом намащено, то можеш сам поїхати та груші оббівать

пердило диване !
дроном оволодіти це не весло-калашніков за півхвилини розібрати,

.
08.05.2026 00:41 Ответить
Ну звісно ж якесь ображене чмо прилізло та прокукурікало. Хто б сумнівався.
08.05.2026 07:36 Ответить
дай мені 10 тисяч баксів, і по тисячі щомісячно, я туди влаштуюсь
08.05.2026 08:44 Ответить
Не бухають. Не неси дурню
08.05.2026 00:50 Ответить
Несу те що бачив. Так що помовч.
08.05.2026 07:37 Ответить
08.05.2026 00:38 Ответить
може й таке бути.

дрон штука складна у всіх відносинах.
тут і потрібні оті 18-25, у котрих і башка варить і реація гарна.
але ж їх ЗЄля за кордон випер і продовжує випирати.

якщо це не зрада, то що ?

.
08.05.2026 00:44 Ответить
Історія повторюється як зі новоствореними бригадами які складалися майже на 100 відсотків з дилетантів які не петрали ні в чому, і в результаті надто низька ефективність і високе число сзч.
08.05.2026 00:48 Ответить
08.05.2026 01:09 Ответить
Генерали черешня?
08.05.2026 01:45 Ответить
Якщо за рік 170 екіпажів не збили жодного Шахеда то це називається саботаж , все командування яке прикривало цей злочин і екіпажі зрадників розстріляти.
08.05.2026 05:32 Ответить
Можливо я пропустив,але не бачив на Цензорі відео де Касьянов на ТСК заявляв що компанія фламіндіча крала, тільки на дронах ,4000000 доларів на добу,із запущених ними 400 апаратів,протязі однієї атаки, на мацкву не долетів жоден.Цікаво скільки мільйонів доларів на день вони крали на потужних ракетах фламінго?
08.05.2026 11:08 Ответить
 
 