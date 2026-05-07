Россия выпустила 102 БПЛА по Украине: ПВО уничтожила 92 цели. ИНФОГРАФИКА

Российские оккупанты в ночь на 7 мая запустили по Украине 102 БПЛА различных типов.

Об этом сообщили Вооруженные силы Украины, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Пуски фиксировались со направлений Брянск, Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ, ВОТ Донецк, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Как отработала ПВО?

По состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 92 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 8 ударных БПЛА в 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 4 локациях.

Вражеская атака продолжается, в воздушном пространстве находится несколько вражеских БПЛА.

Читайте: Украина ожидает очередного наступления РФ летом и просит Запад об усилении ПВО, - Bloomberg