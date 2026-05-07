Россия выпустила 102 БПЛА по Украине: ПВО уничтожила 92 цели. ИНФОГРАФИКА
Российские оккупанты в ночь на 7 мая запустили по Украине 102 БПЛА различных типов.
Об этом сообщили Вооруженные силы Украины, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Пуски фиксировались со направлений Брянск, Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ, ВОТ Донецк, Гвардейское – ВОТ АР Крым.
Как отработала ПВО?
По состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 92 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов на севере и востоке страны.
Зафиксировано попадание 8 ударных БПЛА в 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 4 локациях.
Вражеская атака продолжается, в воздушном пространстве находится несколько вражеских БПЛА.
liwimta
07.05.2026 08:08
Володимир Омельянов
07.05.2026 08:11
Alex K #531926
07.05.2026 08:19
