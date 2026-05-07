Россия выпустила 102 БПЛА по Украине: ПВО уничтожила 92 цели. ИНФОГРАФИКА

Российские оккупанты в ночь на 7 мая запустили по Украине 102 БПЛА различных типов.

Об этом сообщили Вооруженные силы Украины, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Пуски фиксировались со направлений Брянск, Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ, ВОТ Донецк, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Как отработала ПВО?

По состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 92 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 8 ударных БПЛА в 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 4 локациях.

Вражеская атака продолжается, в воздушном пространстве находится несколько вражеских БПЛА.

Доба на Сумщині: п'ятеро загиблих та 11 поранених Джерело: https://censor.net/ua/n4001894
07.05.2026 08:08 Ответить
А Україна хоч відповіла по рф ,чи в нас вірят рашистам про мир ?
07.05.2026 08:11 Ответить
Український ліДор як вийде з заявою про великий великий анонс пердів припердів ! Як ті перди попердять на кацапстан,ну і т. д. самі розумієте.
07.05.2026 08:19 Ответить
 
 