Росія випустила 102 БпЛА по Україні: ППО знешкодила 92 цілі. ІНФОГРАФІКА
Російські окупанти у ніч на 7 травня випустили по Україні 102 БпЛА різних типів.
Про це повідомили Повтіряні сили, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Пуски фіксували із напрямків Брянськ, Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.
Як відпрацювала ППО?
Станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 92 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі та сході країни.
Зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.
Ворожа атака триває, у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
