Росія випустила 102 БпЛА по Україні: ППО знешкодила 92 цілі. ІНФОГРАФІКА

Російські окупанти у ніч на 7 травня випустили по Україні 102 БпЛА різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили.

Подробиці

Пуски фіксували із напрямків Брянськ, Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Як відпрацювала ППО?

Станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 92 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Ворожа атака триває, у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

