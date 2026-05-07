Новини
Росія випустила 102 БпЛА по Україні: ППО знешкодила 92 цілі. ІНФОГРАФІКА

Російські окупанти у ніч на 7 травня випустили по Україні 102 БпЛА різних типів.

Подробиці

Пуски фіксували із напрямків Брянськ, Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Як відпрацювала ППО?

Станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 92 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Ворожа атака триває, у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

07.05.2026 08:08 Відповісти
А Україна хоч відповіла по рф ,чи в нас вірят рашистам про мир ?
07.05.2026 08:11 Відповісти
Український ліДор як вийде з заявою про великий великий анонс пердів припердів ! Як ті перди попердять на кацапстан,ну і т. д. самі розумієте.
07.05.2026 08:19 Відповісти
 
 