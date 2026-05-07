Брак досвіду та новостворені підрозділи: Повітряні сили пояснили низьку результативність частини екіпажів дронів-перехоплювачів
Індустрія дронів
Більшість екіпажів дронів-перехоплювачів, які поки не знищили жодного російського ударного дрона Shahed, є новоствореними підрозділами. Наразі вони перебувають на етапі формування та набираються практичного досвіду.
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
У чому справа?
Ігнат пояснив, що значну частину досвідчених операторів становлять підрозділи ППО Сухопутних військ, які вже понад рік працюють із дронами-перехоплювачами та мають необхідне оснащення. Саме тому вони демонструють кращі результати. Натомість понад 170 нових екіпажів лише почали формуватися.
"Відповідно, більше досвіду — більше збивають, а ці, що 170 плюс — це підрозділи, які тільки створилися", - каже він.
Полковник нагадав, що у ПС створили новий рід військ дронів-перехоплювачів. Спочатку структура мала назву "безпілотні системи протиповітряної оборони", а нині вони функціонують як Сили протиповітряного прикриття.
.Координацією напрямку малої протиповітряної оборони займаються полковник Євгеній Хлєбніков, Юрій Черевашенко та заступник командувача Повітряних сил Павло Єлізаров.
"З початку року приблизно в нас почали вже масштабувати, створювати дивізіони. [...] При кожному повітряному командуванні в нас їх чотири: це захід, схід, південь і центр. Вже по територіальному принципу створюються ці дивізіони, будуть батареї, командири, екіпажі призначаються...", — розповів Ігнат.
Крім того, до комплектування нових підрозділів активно залучають добровольців. Попри те, що частина екіпажів ще не має достатнього досвіду та повного укомплектування, підрозділи, які вже давно працюють із дронами-перехоплювачами, показують високу ефективність.
Що передувало?
- Раніше в інтерв'ю "УП" командир спецпідрозділу Lasar's group, заступник командувача Повітряних сил Павло Єлізаров розповів, що його команда провела аналітику ефективності екіпажів, що працюють із дронами-перехоплювачами.
- Він заявляв, що із понад 300 екіпажів ПС лише 66 за рік збили більше ніж 10 російських ударних дронів типу Shahed. Ще 170, за його словами, за цей же час не знешкодили жодного.
пердило диване !
дроном оволодіти це не весло-калашніков за півхвилини розібрати,
дрон штука складна у всіх відносинах.
тут і потрібні оті 18-25, у котрих і башка варить і реація гарна.
але ж їх ЗЄля за кордон випер і продовжує випирати.
якщо це не зрада, то що ?
