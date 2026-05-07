Брак досвіду та новостворені підрозділи: Повітряні сили пояснили низьку результативність частини екіпажів дронів-перехоплювачів

Більшість екіпажів дронів-перехоплювачів, які поки не знищили жодного російського ударного дрона Shahed, є новоствореними підрозділами. Наразі вони перебувають на етапі формування та набираються практичного досвіду.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У чому справа?

Ігнат пояснив, що значну частину досвідчених операторів становлять підрозділи ППО Сухопутних військ, які вже понад рік працюють із дронами-перехоплювачами та мають необхідне оснащення. Саме тому вони демонструють кращі результати. Натомість понад 170 нових екіпажів лише почали формуватися.

"Відповідно, більше досвіду — більше збивають, а ці, що 170 плюс — це підрозділи, які тільки створилися", - каже він.

Полковник нагадав, що у ПС створили новий рід військ дронів-перехоплювачів. Спочатку структура мала назву "безпілотні системи протиповітряної оборони", а нині вони функціонують як Сили протиповітряного прикриття.

.Координацією напрямку малої протиповітряної оборони займаються полковник Євгеній Хлєбніков, Юрій Черевашенко та заступник командувача Повітряних сил Павло Єлізаров.

"З початку року приблизно в нас почали вже масштабувати, створювати дивізіони. [...] При кожному повітряному командуванні в нас їх чотири: це захід, схід, південь і центр. Вже по територіальному принципу створюються ці дивізіони, будуть батареї, командири, екіпажі призначаються...", — розповів Ігнат.

Крім того, до комплектування нових підрозділів активно залучають добровольців. Попри те, що частина екіпажів ще не має достатнього досвіду та повного укомплектування, підрозділи, які вже давно працюють із дронами-перехоплювачами, показують високу ефективність.

Що передувало?

  • Раніше в інтерв'ю "УП" командир спецпідрозділу Lasar's group, заступник командувача Повітряних сил Павло Єлізаров розповів, що його команда провела аналітику ефективності екіпажів, що працюють із дронами-перехоплювачами.
  •  Він заявляв, що із понад 300 екіпажів ПС лише 66 за рік збили більше ніж 10 російських ударних дронів типу Shahed. Ще 170, за його словами, за цей же час не знешкодили жодного.

Топ коментарі
Ці підрозділи можуть складатися з не те що ненавчених а просто тупо купили собі тепленьке місце і все, а зіб'є чи ні то йому пох, повно таких.
Досвідчених арабам відправив.
08.05.2026 01:09 Відповісти
Я сподіваюсь, командування здогадається про ротації цих підрозділів? Щоб умовно підрозділи "командування захід", відправлялися, наприклад в Сумську чи Чернігівську області, для набуття практичного досвіду.
08.05.2026 00:04 Відповісти
Ці нові вогневі підрозділи складені тупо з блатних які понакупляли посад там і все, як казали в совку "солдат спить служба йде"
Коротше,як з МВГ. Їздять...бухають...хером груші оббивають.
як там так джемом намащено, то можеш сам поїхати та груші оббівать

пердило диване !
дроном оволодіти це не весло-калашніков за півхвилини розібрати,

Ну звісно ж якесь ображене чмо прилізло та прокукурікало. Хто б сумнівався.
дай мені 10 тисяч баксів, і по тисячі щомісячно, я туди влаштуюсь
Не бухають. Не неси дурню
Несу те що бачив. Так що помовч.
може й таке бути.

дрон штука складна у всіх відносинах.
тут і потрібні оті 18-25, у котрих і башка варить і реація гарна.
але ж їх ЗЄля за кордон випер і продовжує випирати.

якщо це не зрада, то що ?

Історія повторюється як зі новоствореними бригадами які складалися майже на 100 відсотків з дилетантів які не петрали ні в чому, і в результаті надто низька ефективність і високе число сзч.
Генерали черешня?
Якщо за рік 170 екіпажів не збили жодного Шахеда то це називається саботаж , все командування яке прикривало цей злочин і екіпажі зрадників розстріляти.
Можливо я пропустив,але не бачив на Цензорі відео де Касьянов на ТСК заявляв що компанія фламіндіча крала, тільки на дронах ,4000000 доларів на добу,із запущених ними 400 апаратів,протязі однієї атаки, на мацкву не долетів жоден.Цікаво скільки мільйонів доларів на день вони крали на потужних ракетах фламінго?
