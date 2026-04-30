8000 дронів-перехоплювачів Octopus законтрактовано для Сил оборони, - Федоров
Індустрія дронів
Міноборони закуповує 8000 дронів-перехоплювачів Octopus для Сил оборони для посилення ППО й збільшення кількості перехоплень.
Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Масштабуємо виробництво ефективних рішень, які вже дали результат на полі бою. Один із таких інструментів — Octopus. Це перехоплювач "Шахедів" з автоматичним донаведенням, розроблений у ЗСУ", - йдеться в повідомленні.
Виробництво Octopus
Федоров зазначив, що до виробництва вже долучилося 29 українських компаній, які отримали ліцензії, та британський уряд. Чотири виробники уклали державні контракти на постачання.
За словами міністра, такий підхід дає змогу швидко масштабувати технологію і забезпечувати Сили оборони необхідними рішеннями.
"Це стало можливим завдяки рішенню уряду, яке відкрило передання військових технологій українським виробникам. Раніше такого не існувало. Держава системно відкрила військові технології для масштабування через український ОПК зі збереженням прав власності", - розповів Федоров.
Ефективність Octopus
Повідомляється, що Octopus уже довів ефективність у бойових умовах:
- знищує цілі вдень і вночі;
- працює під впливом РЕБ;
- ефективний на низьких висотах.
Повний цикл
Федоров наголосив, що Міноборони забезпечує повний цикл масштабування - від передання технології до закупівлі й постачання у війська. Це дає змогу швидко нарощувати виробництво та закривати потребу фронту. Водночас це розвиток українського ОПК і приклад ефективного публічно-приватного партнерства, коли бойові технології швидко масштабуються в серійне виробництво.
Що передувало?
Міністерства оборони України та Великої Британії уклали ліцензійну угоду щодо виробництва українського дрона-перехоплювача Octopus.
Раніше повідомлялося, що з лютого Україна та Велика Британія вийдуть на щомісячне виробництво тисячі дронів-перехоплювачів Octopus.
Їх потрібно по всім районам мати, + резерв на самі потужні ( критичні) об'єкти.
Бо точка запуску або вогнева група не зможуть швидко переміститись з одного кінця області в інший. Чи наприклад , з Миколаїіва до Одеси.
А ще треба думати про літаки і швидкі вертольоти, якщо шахеди ще літають хвилями. Щоб таку хвилю доганяти шіпом-носієм дронів
Нам треба негайно готуватися то протидії швидкісним ударним дронам ворога, які замінять мопеди.
Збільшення собівартості Герань-3 відносно незначне. Збивати Герань-3 ракетами ЗРК все ще економічно неефективно. Ракети дорожчі. Дослідні зразки Герань-3 рашисти вже випробували. Готують серійне виробництво на базі модифікованого під РД планеру Герань-2 та РД Telefly JT80, PBS TJ, Swiwin, JetCat class, серійно-конструкторська група допилює під масштабування виробництва.
Атакувати мабуть будуть мішаними групами - Герань-2 для виснаження ППО, Герань-3 для прориву ППО. FPV- інтерцептори можуть не встигати, вікно реагування зменшується до хвилин; МВГ втрачають ефективність.
Логічний крок для нашої малої ППО - озброюватися дронами - інтерцепторами з реактивними двигунами з донаведенням ШІ. Це дорожче, ніж гвинтові, але все ще дешевше, ніж реактивні Герані-3.
