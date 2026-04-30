УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
16037 відвідувачів онлайн
Новини Закупівля дронів Дрони-перехоплювачі Індустрія дронів
1 017 15

8000 дронів-перехоплювачів Octopus законтрактовано для Сил оборони, - Федоров

Індустрія дронів

Закупівля дронів-перехоплювачів Octopus

Міноборони закуповує 8000 дронів-перехоплювачів Octopus для Сил оборони для посилення ППО й збільшення кількості перехоплень.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Масштабуємо виробництво ефективних рішень, які вже дали результат на полі бою. Один із таких інструментів — Octopus. Це перехоплювач "Шахедів" з автоматичним донаведенням, розроблений у ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Виробництво Octopus

Федоров зазначив, що до виробництва вже долучилося 29 українських компаній, які отримали ліцензії, та британський уряд. Чотири виробники уклали державні контракти на постачання.

За словами міністра, такий підхід дає змогу швидко масштабувати технологію і забезпечувати Сили оборони необхідними рішеннями.

"Це стало можливим завдяки рішенню уряду, яке відкрило передання військових технологій українським виробникам. Раніше такого не існувало. Держава системно відкрила військові технології для масштабування через український ОПК зі збереженням прав власності", - розповів Федоров.

Ефективність Octopus

Повідомляється, що Octopus уже довів ефективність у бойових умовах:

  • знищує цілі вдень і вночі;
  • працює під впливом РЕБ;
  • ефективний на низьких висотах.

Повний цикл

Федоров наголосив, що Міноборони забезпечує повний цикл масштабування - від передання технології до закупівлі й постачання у війська. Це дає змогу швидко нарощувати виробництво та закривати потребу фронту. Водночас це розвиток українського ОПК і приклад ефективного публічно-приватного партнерства, коли бойові технології швидко масштабуються в серійне виробництво.

Що передувало?

Міністерства оборони України та Великої Британії уклали ліцензійну угоду щодо виробництва українського дрона-перехоплювача Octopus.

Раніше повідомлялося, що з лютого Україна та Велика Британія вийдуть на щомісячне виробництво тисячі дронів-перехоплювачів Octopus.

Автор: 

Міноборони (7814) закупівлі (3692) перехоплювач (86)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Всі цифри непрєменно доповідай в Кремль. Морзянка Алекс-Юстасу та слов'янський шкаф то минуле. А просто балаболити в ефірі - саме те. Так, товаришч Сталін просто поставив би цього вундеркіндера к стенке, но у нас банана ріпаблік, сам Зельман кіздит не покладая рота.
показати весь коментар
30.04.2026 20:25 Відповісти
+4
8000-це на область?
показати весь коментар
30.04.2026 20:37 Відповісти
+3
Надеюсь цифра с потолка. Иначе это просто капля в море - на неделю только на одни шахеды.
показати весь коментар
30.04.2026 20:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
заздриш, а на московії нетак)))0 плає у Пензі товаришу
показати весь коментар
01.05.2026 01:01 Відповісти
Мало. Скільки міл'ярдів освоєно ?
Їх потрібно по всім районам мати, + резерв на самі потужні ( критичні) об'єкти.
Бо точка запуску або вогнева група не зможуть швидко переміститись з одного кінця області в інший. Чи наприклад , з Миколаїіва до Одеси.

А ще треба думати про літаки і швидкі вертольоти, якщо шахеди ще літають хвилями. Щоб таку хвилю доганяти шіпом-носієм дронів
показати весь коментар
30.04.2026 20:28 Відповісти
Для нейтралізації наших інтерцепторів рашисти активно готуються до переходу на ударні дрони з реактивним двигуном, які літатимуть із швидкостями 400-600 км/год.
Нам треба негайно готуватися то протидії швидкісним ударним дронам ворога, які замінять мопеди.
показати весь коментар
30.04.2026 20:56 Відповісти
Вони не зможуть випускати реактивні шахеди в такій кількості,це зовсім інші технології та гроші,а ще дифіцит реактивних двигунів
показати весь коментар
30.04.2026 21:14 Відповісти
Двигунами по $10К за одиницю рашистів забезпечить Китай, а далі - налагодять власне виробництво. Це простий РД для авіамоделей, одноразовий, з малим часом напрацювання на відмову.
Збільшення собівартості Герань-3 відносно незначне. Збивати Герань-3 ракетами ЗРК все ще економічно неефективно. Ракети дорожчі. Дослідні зразки Герань-3 рашисти вже випробували. Готують серійне виробництво на базі модифікованого під РД планеру Герань-2 та РД Telefly JT80, PBS TJ, Swiwin, JetCat class, серійно-конструкторська група допилює під масштабування виробництва.
Атакувати мабуть будуть мішаними групами - Герань-2 для виснаження ППО, Герань-3 для прориву ППО. FPV- інтерцептори можуть не встигати, вікно реагування зменшується до хвилин; МВГ втрачають ефективність.
Логічний крок для нашої малої ППО - озброюватися дронами - інтерцепторами з реактивними двигунами з донаведенням ШІ. Це дорожче, ніж гвинтові, але все ще дешевше, ніж реактивні Герані-3.
показати весь коментар
30.04.2026 23:01 Відповісти
Міндіч- засновник ?
показати весь коментар
30.04.2026 20:28 Відповісти
це на місяць, чи на півтора?
показати весь коментар
30.04.2026 20:47 Відповісти
Шмигаль 30 тищ обіцяв при приході. Зе "міністри" там зовсім не спілкуються ніколи? Чи вони як Зеля? Все спілкування з зовнішнім Світом, це написати щось в Твітері, або гундосиком розродитись.
показати весь коментар
30.04.2026 20:47 Відповісти
"Это стало возможным благодаря решению правительства, которое открыло передачу военных технологий украинским производителям. Раньше такого не существовало. Государство системно открыло военные технологии для масштабирования через украинский ОПК с сохранением прав собственности"
Ми перестанемо бути рабами коли ось ці дуполізи перестануть хвалити державау та уряд. Дупа чиновника і сейф де він зберігає наші гроші це не наша Батьківщина або Україна.
показати весь коментар
30.04.2026 20:58 Відповісти
Мало, насипайте ще. Ондо, як Вова понасадив млрд дерев, 1000 дронів на добу, а і 4000 $ вчителям.
показати весь коментар
30.04.2026 20:58 Відповісти
Дирижаблі не розглядали? Можуть висіти в повітрі із зброєю дуже довго.
показати весь коментар
30.04.2026 22:19 Відповісти
Це просто ніщо, русня запускає буває по 600 шахедів, тобто це менше, ніж на 10 днів.
показати весь коментар
30.04.2026 23:15 Відповісти
 
 