935 15

8000 дронов-перехватчиков Octopus заказаны для Сил обороны, - Федоров

Индустрия дронов

Закупка дронов-перехватчиков Octopus

Минобороны закупает 8000 дронов-перехватчиков Octopus для Сил обороны с целью укрепления ПВО и увеличения количества перехватов.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Масштабируем производство эффективных решений, которые уже дали результат на поле боя. Один из таких инструментов — Octopus. Это перехватчик "Шахедов" с автоматическим донаведением, разработанный в ВСУ", — говорится в сообщении.

Производство Octopus

Федоров отметил, что к производству уже присоединились 29 украинских компаний, получивших лицензии, и британское правительство. Четыре производителя заключили государственные контракты на поставку.

По словам министра, такой подход позволяет быстро масштабировать технологию и обеспечивать Силы обороны необходимыми решениями.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Представители Великобритании ознакомились с новейшей версией украинского дрона-перехватчика Octopus, - Минобороны

"Это стало возможным благодаря решению правительства, которое открыло передачу военных технологий украинским производителям. Раньше такого не существовало. Государство системно открыло военные технологии для масштабирования через украинский ОПК с сохранением прав собственности", — рассказал Федоров.

Эффективность Octopus

Сообщается, что Octopus уже доказал свою эффективность в боевых условиях:

  • уничтожает цели днем и ночью;
  • работает под воздействием РЭБ;
  • эффективен на низких высотах.

Читайте также: Украинский дрон-перехватчик OCTOPUS запущен в серийное производство, - Шмыгаль

Полный цикл

Федоров подчеркнул, что Минобороны обеспечивает полный цикл масштабирования — от передачи технологии до закупки и поставки в войска. Это позволяет быстро наращивать производство и удовлетворять потребности фронта. В то же время это развитие украинского ОПК и пример эффективного государственно-частного партнерства, когда боевые технологии быстро масштабируются в серийное производство.

Что предшествовало?

Министерства обороны Украины и Великобритании заключили лицензионное соглашение о производстве украинского дрона-перехватчика Octopus.

Ранее сообщалось, что с февраля Украина и Великобритания выйдут на ежемесячное производство тысячи дронов-перехватчиков Octopus.

Минобороны (9604) закупки (890) перехватчик (80)
Топ комментарии
+4
Всі цифри непрєменно доповідай в Кремль. Морзянка Алекс-Юстасу та слов'янський шкаф то минуле. А просто балаболити в ефірі - саме те. Так, товаришч Сталін просто поставив би цього вундеркіндера к стенке, но у нас банана ріпаблік, сам Зельман кіздит не покладая рота.
30.04.2026 20:25 Ответить
+4
8000-це на область?
30.04.2026 20:37 Ответить
+3
Надеюсь цифра с потолка. Иначе это просто капля в море - на неделю только на одни шахеды.
30.04.2026 20:36 Ответить
заздриш, а на московії нетак)))0 плає у Пензі товаришу
01.05.2026 01:01 Ответить
Мало. Скільки міл'ярдів освоєно ?
Їх потрібно по всім районам мати, + резерв на самі потужні ( критичні) об'єкти.
Бо точка запуску або вогнева група не зможуть швидко переміститись з одного кінця області в інший. Чи наприклад , з Миколаїіва до Одеси.

А ще треба думати про літаки і швидкі вертольоти, якщо шахеди ще літають хвилями. Щоб таку хвилю доганяти шіпом-носієм дронів
30.04.2026 20:28 Ответить
Для нейтралізації наших інтерцепторів рашисти активно готуються до переходу на ударні дрони з реактивним двигуном, які літатимуть із швидкостями 400-600 км/год.
Нам треба негайно готуватися то протидії швидкісним ударним дронам ворога, які замінять мопеди.
30.04.2026 20:56 Ответить
Вони не зможуть випускати реактивні шахеди в такій кількості,це зовсім інші технології та гроші,а ще дифіцит реактивних двигунів
30.04.2026 21:14 Ответить
Двигунами по $10К за одиницю рашистів забезпечить Китай, а далі - налагодять власне виробництво. Це простий РД для авіамоделей, одноразовий, з малим часом напрацювання на відмову.
Збільшення собівартості Герань-3 відносно незначне. Збивати Герань-3 ракетами ЗРК все ще економічно неефективно. Ракети дорожчі. Дослідні зразки Герань-3 рашисти вже випробували. Готують серійне виробництво на базі модифікованого під РД планеру Герань-2 та РД Telefly JT80, PBS TJ, Swiwin, JetCat class, серійно-конструкторська група допилює під масштабування виробництва.
Атакувати мабуть будуть мішаними групами - Герань-2 для виснаження ППО, Герань-3 для прориву ППО. FPV- інтерцептори можуть не встигати, вікно реагування зменшується до хвилин; МВГ втрачають ефективність.
Логічний крок для нашої малої ППО - озброюватися дронами - інтерцепторами з реактивними двигунами з донаведенням ШІ. Це дорожче, ніж гвинтові, але все ще дешевше, ніж реактивні Герані-3.
30.04.2026 23:01 Ответить
Міндіч- засновник ?
30.04.2026 20:28 Ответить
Надеюсь цифра с потолка. Иначе это просто капля в море - на неделю только на одни шахеды.
8000-це на область?
це на місяць, чи на півтора?
30.04.2026 20:47 Ответить
Шмигаль 30 тищ обіцяв при приході. Зе "міністри" там зовсім не спілкуються ніколи? Чи вони як Зеля? Все спілкування з зовнішнім Світом, це написати щось в Твітері, або гундосиком розродитись.
30.04.2026 20:47 Ответить
"Это стало возможным благодаря решению правительства, которое открыло передачу военных технологий украинским производителям. Раньше такого не существовало. Государство системно открыло военные технологии для масштабирования через украинский ОПК с сохранением прав собственности"
Ми перестанемо бути рабами коли ось ці дуполізи перестануть хвалити державау та уряд. Дупа чиновника і сейф де він зберігає наші гроші це не наша Батьківщина або Україна.
30.04.2026 20:58 Ответить
Мало, насипайте ще. Ондо, як Вова понасадив млрд дерев, 1000 дронів на добу, а і 4000 $ вчителям.
30.04.2026 20:58 Ответить
Дирижаблі не розглядали? Можуть висіти в повітрі із зброєю дуже довго.
30.04.2026 22:19 Ответить
Це просто ніщо, русня запускає буває по 600 шахедів, тобто це менше, ніж на 10 днів.
30.04.2026 23:15 Ответить
 
 