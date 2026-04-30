8000 дронов-перехватчиков Octopus заказаны для Сил обороны, - Федоров
Индустрия дронов
Минобороны закупает 8000 дронов-перехватчиков Octopus для Сил обороны с целью укрепления ПВО и увеличения количества перехватов.
Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Масштабируем производство эффективных решений, которые уже дали результат на поле боя. Один из таких инструментов — Octopus. Это перехватчик "Шахедов" с автоматическим донаведением, разработанный в ВСУ", — говорится в сообщении.
Производство Octopus
Федоров отметил, что к производству уже присоединились 29 украинских компаний, получивших лицензии, и британское правительство. Четыре производителя заключили государственные контракты на поставку.
По словам министра, такой подход позволяет быстро масштабировать технологию и обеспечивать Силы обороны необходимыми решениями.
"Это стало возможным благодаря решению правительства, которое открыло передачу военных технологий украинским производителям. Раньше такого не существовало. Государство системно открыло военные технологии для масштабирования через украинский ОПК с сохранением прав собственности", — рассказал Федоров.
Эффективность Octopus
Сообщается, что Octopus уже доказал свою эффективность в боевых условиях:
- уничтожает цели днем и ночью;
- работает под воздействием РЭБ;
- эффективен на низких высотах.
Полный цикл
Федоров подчеркнул, что Минобороны обеспечивает полный цикл масштабирования — от передачи технологии до закупки и поставки в войска. Это позволяет быстро наращивать производство и удовлетворять потребности фронта. В то же время это развитие украинского ОПК и пример эффективного государственно-частного партнерства, когда боевые технологии быстро масштабируются в серийное производство.
Что предшествовало?
Министерства обороны Украины и Великобритании заключили лицензионное соглашение о производстве украинского дрона-перехватчика Octopus.
Ранее сообщалось, что с февраля Украина и Великобритания выйдут на ежемесячное производство тысячи дронов-перехватчиков Octopus.
Їх потрібно по всім районам мати, + резерв на самі потужні ( критичні) об'єкти.
Бо точка запуску або вогнева група не зможуть швидко переміститись з одного кінця області в інший. Чи наприклад , з Миколаїіва до Одеси.
А ще треба думати про літаки і швидкі вертольоти, якщо шахеди ще літають хвилями. Щоб таку хвилю доганяти шіпом-носієм дронів
Нам треба негайно готуватися то протидії швидкісним ударним дронам ворога, які замінять мопеди.
Збільшення собівартості Герань-3 відносно незначне. Збивати Герань-3 ракетами ЗРК все ще економічно неефективно. Ракети дорожчі. Дослідні зразки Герань-3 рашисти вже випробували. Готують серійне виробництво на базі модифікованого під РД планеру Герань-2 та РД Telefly JT80, PBS TJ, Swiwin, JetCat class, серійно-конструкторська група допилює під масштабування виробництва.
Атакувати мабуть будуть мішаними групами - Герань-2 для виснаження ППО, Герань-3 для прориву ППО. FPV- інтерцептори можуть не встигати, вікно реагування зменшується до хвилин; МВГ втрачають ефективність.
Логічний крок для нашої малої ППО - озброюватися дронами - інтерцепторами з реактивними двигунами з донаведенням ШІ. Це дорожче, ніж гвинтові, але все ще дешевше, ніж реактивні Герані-3.
Ми перестанемо бути рабами коли ось ці дуполізи перестануть хвалити державау та уряд. Дупа чиновника і сейф де він зберігає наші гроші це не наша Батьківщина або Україна.