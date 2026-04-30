8000 дронов-перехватчиков Octopus заказаны для Сил обороны, - Федоров

Минобороны закупает 8000 дронов-перехватчиков Octopus для Сил обороны с целью укрепления ПВО и увеличения количества перехватов.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Масштабируем производство эффективных решений, которые уже дали результат на поле боя. Один из таких инструментов — Octopus. Это перехватчик "Шахедов" с автоматическим донаведением, разработанный в ВСУ", — говорится в сообщении.

Производство Octopus

Федоров отметил, что к производству уже присоединились 29 украинских компаний, получивших лицензии, и британское правительство. Четыре производителя заключили государственные контракты на поставку.

По словам министра, такой подход позволяет быстро масштабировать технологию и обеспечивать Силы обороны необходимыми решениями.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Представители Великобритании ознакомились с новейшей версией украинского дрона-перехватчика Octopus, - Минобороны

"Это стало возможным благодаря решению правительства, которое открыло передачу военных технологий украинским производителям. Раньше такого не существовало. Государство системно открыло военные технологии для масштабирования через украинский ОПК с сохранением прав собственности", — рассказал Федоров.

Эффективность Octopus

Сообщается, что Octopus уже доказал свою эффективность в боевых условиях:

уничтожает цели днем и ночью;

работает под воздействием РЭБ;

эффективен на низких высотах.

Читайте также: Украинский дрон-перехватчик OCTOPUS запущен в серийное производство, - Шмыгаль

Полный цикл

Федоров подчеркнул, что Минобороны обеспечивает полный цикл масштабирования — от передачи технологии до закупки и поставки в войска. Это позволяет быстро наращивать производство и удовлетворять потребности фронта. В то же время это развитие украинского ОПК и пример эффективного государственно-частного партнерства, когда боевые технологии быстро масштабируются в серийное производство.

Что предшествовало?

Министерства обороны Украины и Великобритании заключили лицензионное соглашение о производстве украинского дрона-перехватчика Octopus.

Ранее сообщалось, что с февраля Украина и Великобритания выйдут на ежемесячное производство тысячи дронов-перехватчиков Octopus.