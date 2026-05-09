Несмотря на "перемирие": РФ запустила БПЛА по Украине, — Воздушные силы

Несмотря на объявленное "перемирие", российские войска запустили БПЛА по Украине.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Движение дронов

БПЛА в направлении Харькова с севера, - сообщалось в 19:27.

БПЛА в районе Харькова, - сообщалось в 21:23.

Вражеские БПЛА в направлении Харькова с севера, - сообщалось в 22:00.

Взрыв в Харькове

Между тем "Суспільне" сообщает, что в Харькове прогремел взрыв.

