Сутки на Харьковщине: удары по 8 населенным пунктам, пострадали 5 человек. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки, 10 мая, российские войска атаковали Харьков и 7 населенных пунктов области, применив дроны и FPV-удары. В результате обстрелов пострадали пять человек, повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Олег Синегубов и в прокуратуре области.

Удары по гражданским

По данным следствия, 10 мая около 17:50 войска РФ атаковали FPV-дроном село Хатнее Купянского района. В результате попадания ранения получила 53-летняя женщина. Пострадавшая госпитализирована в больницу.

В тот же день около 14:20 российские военные нанесли удар FPV-дроном по поселку Слатино Харьковского района. В результате атаки повреждены гражданский автомобиль и фасад аптеки. 74-летний мужчина получил телесные повреждения.

Ориентировочно в 09:50 в результате попадания вражеского БПЛА в поселке Кившаровка Купянского района ранения получил 67-летний мужчина.

За прошедшие сутки войска РФ неоднократно атаковали поселок Золочев Богодуховского района FPV-дронами и БПЛА типа "Молния". Повреждены торговые павильоны, магазин, жилой дом и автомобиль. Пострадала 28-летняя женщина.

Повреждения инфраструктуры

Во время атак на Харьковскую область противник применил различные типы беспилотников, в частности - шесть БПЛА типа "Молния", семь FPV-дронов, а также еще семь беспилотников неустановленного типа, модель которых в настоящее время уточняется. Зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры в ряде районов области:

в г. Харькове поврежден частный дом;

в Богодуховском районе поврежден автомобиль (г. Богодухов);

в Изюмском районе поврежден частный дом, склад, автомобиль (с. Довгенькое);

в Чугуевском районе поврежден мопед (с. Юрченково).

