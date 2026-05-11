РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11163 посетителя онлайн
Новости Фото Обстрелы Харьковщина
343 0

Сутки на Харьковщине: удары по 8 населенным пунктам, пострадали 5 человек. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки, 10 мая, российские войска атаковали Харьков и 7 населенных пунктов области, применив дроны и FPV-удары. В результате обстрелов пострадали пять человек, повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Олег Синегубов и в прокуратуре области.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Удары по гражданским

По данным следствия, 10 мая около 17:50 войска РФ атаковали FPV-дроном село Хатнее Купянского района. В результате попадания ранения получила 53-летняя женщина. Пострадавшая госпитализирована в больницу.

В тот же день около 14:20 российские военные нанесли удар FPV-дроном по поселку Слатино Харьковского района. В результате атаки повреждены гражданский автомобиль и фасад аптеки. 74-летний мужчина получил телесные повреждения.

Ориентировочно в 09:50 в результате попадания вражеского БПЛА в поселке Кившаровка Купянского района ранения получил 67-летний мужчина.

За прошедшие сутки войска РФ неоднократно атаковали поселок Золочев Богодуховского района FPV-дронами и БПЛА типа "Молния". Повреждены торговые павильоны, магазин, жилой дом и автомобиль. Пострадала 28-летняя женщина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ракетный удар РФ по Мерефе 4 мая: число погибших возросло до 9

Повреждения инфраструктуры

Во время атак на Харьковскую область противник применил различные типы беспилотников, в частности - шесть БПЛА типа "Молния", семь FPV-дронов, а также еще семь беспилотников неустановленного типа, модель которых в настоящее время уточняется. Зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры в ряде районов области:

  • в г. Харькове поврежден частный дом;
  • в Богодуховском районе поврежден автомобиль (г. Богодухов);
  • в Изюмском районе поврежден частный дом, склад, автомобиль (с. Довгенькое);
  • в Чугуевском районе поврежден мопед (с. Юрченково).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг нанес удар беспилотником по Харькову во время "перемирия"

Обстрелы Харьковщины: 5 раненых и разрушения гражданской инфраструктуры
Обстрелы Харьковщины: 5 раненых и разрушения гражданской инфраструктуры
Обстрелы Харьковщины: 5 раненых и разрушения гражданской инфраструктуры
Обстрелы Харьковщины: 5 раненых и разрушения гражданской инфраструктуры
Обстрелы Харьковщины: 5 раненых и разрушения гражданской инфраструктуры

Автор: 

обстрел (32529) Харьков (7831) Харьковская область (2634) Богодуховский район (156) Изюмский район (220) Купянский район (730) Харьковский район (852) Чугуевский район (377) Богодухов (32) Хатнее (4) Ковшаровка (20) Слатино (29) Юрченково (4) Золочев (55) Долгенькое (1)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 