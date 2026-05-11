11 погибших и 94 пострадавших, в том числе 11 детей: враг за неделю атаковал 68 населенных пунктов Харьковской области. ФОТОРЕПОРТАЖ

На прошлой неделе вражеские удары обрушились на 68 населенных пунктов Харьковской области, в том числе на город Харьков, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Жертвы атак

Как отмечается, в результате обстрелов пострадали 94 человека, среди них – 11 детей: мальчики 2, 15, 17 лет, двое 8-летних и двое 16-летних мальчиков, две 7-летние девочки, а также 14-летняя и 15-летняя девочки.

К сожалению, 11 человек погибли.

Кроме того, один человек пострадал в результате взрыва неизвестного устройства.

Чем били россияне

Враг активно применял в Харьковской области различные виды вооружения:

11 ракет;

6 КАБ;

39 БПЛА типа "Герань-2";

39 БПЛА типа "Молния";

6 БПЛА типа "Ланцет";

36 FPV-дронов;

157 БПЛА (тип устанавливается).

Повреждения

Сообщается, что больше всего пострадала гражданская инфраструктура Харьковского района, где повреждены 11 многоквартирных домов, 152 частных дома, 15 хозяйственных построек, 4 магазина, СТО, 2 административных здания, аптека, гражданское предприятие, заведение общественного питания, офисное помещение, электросети, 9 гаражей, 30 автомобилей.

Также существенные повреждения в Богодуховском районе: 4 многоквартирных дома, 45 частных домов, общежитие, 7 хозяйственных построек, электросети, учебное заведение, дошкольное учреждение, 5 магазинов, рынок, 2 заведения общественного питания, склад, сельхозпредприятие, гараж, 17 автомобилей.

В г. Харьков враг повредил 2 многоквартирных дома, 15 частных домов, гражданское предприятие, железнодорожную инфраструктуру, 3 гаража, киоск, 5 автомобилей.

