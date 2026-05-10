В результате атаки российского дрона пострадал 74-летний мужчина на Харьковщине. ФОТОрепортаж

Российский FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль в поселке Слатино Дергачевской громады Харьковской области. В результате удара пострадал владелец автомобиля, также было повреждено здание аптеки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении начальника городской военной администрации Вячеслава Задоренко.

Удар по гражданскому автомобилю и повреждение инфраструктуры

По данным местных властей, удар FPV-дрона произошел рядом с аптекой, где был припаркован автомобиль. В результате взрыва пострадал 74-летний мужчина - переселенец из Козачьей Лопани, который сейчас проживает в Слатино.

У него зафиксированы легкие повреждения лица и акуботравма. Пострадавший самостоятельно оказал себе первую помощь и отказался от госпитализации.

Также взрывной волной поврежден задний фасад аптеки.

Отдельно сообщается, что той же ночью российские силы атаковали гражданское предприятие в поселке Безруки. Там повреждена кровля здания, пострадавших нет. Тип беспилотника пока устанавливается.

Ранее мы писали о том, что днем в воскресенье, 10 мая, российские захватчики атаковали Харьков беспилотником. В результате атаки загорелась крыша частного дома.

