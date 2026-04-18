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Новости Фото Атака беспилотников на Харьковщину
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Оккупанты нанесли удар дроном по жилому дому в Богодухове: пострадали два человека. ФОТО

В ночь на 18 апреля российские войска атаковали Богодухов в Харьковской области. Вражеский дрон попал в жилой дом. Пострадали два человека.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

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Последствия атаки

"Пострадали 42-летний мужчина и 63-летняя женщина. Медики оказывают всю необходимую помощь. В результате обстрела вспыхнул пожар. Повреждены три жилых дома и хозяйственные постройки", - говорится в сообщении.

атака на Богодухов

На месте вражеского удара работают все экстренные службы. Продолжается ликвидация последствий пожара.

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Автор: 

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