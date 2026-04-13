Вражеские дроны атаковали Богодухов: разрушен дом и возник пожар
13 апреля около 00:45 россияне атаковали Богодухов в Харьковской области, применив, по предварительным данным, три БПЛА типа "Герань-2".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
"Возник пожар. Полностью разрушен жилой дом. Также повреждены другие домовладения, хозяйственные помещения, автомобили", - говорится в сообщении.
57-летний мужчина обратился за медицинской помощью. У него - острая реакция на стресс.
Последствия атаки
