Ворожі дрони атакували Богодухів: зруйновано будинок і виникла пожежа

13 квітня близько 00:45 росіяни атакували Богодухів Харківської області, застосувавши, за попередніми даними, три БпЛА типу "Герань-2".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

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"Виникла пожежа. Повністю зруйновано житловий будинок. Також пошкоджено інші домоволодіння, господарські приміщення, авто", - йдеться в повідомленні.

57-річний чоловік звернувся по медичну допомогу. У нього гостра реакція на стрес.

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Наслідки атаки





