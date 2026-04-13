Ворожі дрони атакували Богодухів: зруйновано будинок і виникла пожежа
13 квітня близько 00:45 росіяни атакували Богодухів Харківської області, застосувавши, за попередніми даними, три БпЛА типу "Герань-2".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
"Виникла пожежа. Повністю зруйновано житловий будинок. Також пошкоджено інші домоволодіння, господарські приміщення, авто", - йдеться в повідомленні.
57-річний чоловік звернувся по медичну допомогу. У нього гостра реакція на стрес.
Наслідки атаки
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль