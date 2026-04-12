1 652 3
Ворог ударив по магазину у Золочеві на Харківщині: є поранені. ФОТОрепортаж
На Харківщині внаслідок російського удару постраждало двоє людей, виникла пожежа у торговельному закладі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Деталі злочину
Як зазначається, сьогодні, у Великдень, порушуючи перемир’я, росіяни завдали удару по мирному селищу Золочів Богодухівського району.
Внаслідок вибуху БпЛА виникла пожежа у магазині продовольчих товарів.
Є постраждалі
На жаль, постраждали чоловік та жінка.
Роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки проводились під постійною загрозою повторних обстрілів.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль