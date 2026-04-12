Ворог ударив по магазину у Золочеві на Харківщині: є поранені. ФОТОрепортаж

На Харківщині внаслідок російського удару постраждало двоє людей, виникла пожежа у торговельному закладі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Деталі злочину

Як зазначається, сьогодні, у Великдень, порушуючи перемир’я, росіяни завдали удару по мирному селищу Золочів Богодухівського району.

Внаслідок вибуху БпЛА виникла пожежа у магазині продовольчих товарів.









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Є постраждалі

На жаль, постраждали чоловік та жінка.

Роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки проводились під постійною загрозою повторних обстрілів.

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