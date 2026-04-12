Доба на Харківщині: під ударами РФ 4 населені пункти, є пошкодження
Упродовж минулої доби, 11 квітня 2026 року, ворожих ударів зазнали 4 населені пункти Харківської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Чи є постраждалі?
За даними ОВА, внаслідок обстрілів немає постраждалих.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 4 КАБ;
- 1 БпЛА типу "Ланцет";
- 1 БпЛА типу "Молнія";
- 2 fpv-дрони;
- 1 БпЛА (тип встановлюється).
Наслідки
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду (с. Оскіл);
- у Харківському районі пошкоджено багатоквартирний будинок (сел. Козача Лопань).
Більше інформації щодо ворожих обстрілів на цю мить невідомо.
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