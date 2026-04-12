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Новини Обстріли Харківщини
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Доба на Харківщині: під ударами РФ 4 населені пункти, є пошкодження

Харківська область зазнала атак БпЛА та КАБів.

Упродовж минулої доби, 11 квітня 2026 року, ворожих ударів зазнали 4 населені пункти Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

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Чи є постраждалі?

За даними ОВА, внаслідок обстрілів немає постраждалих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доба на Харківщині: ворог атакував чотири райони. У Великому Бурлуку поцілив по адмінбудівлі. ФОТОрепортаж

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 4 КАБ;
  • 1 БпЛА типу "Ланцет";
  • 1 БпЛА типу "Молнія";
  • 2 fpv-дрони;
  • 1 БпЛА (тип встановлюється).

Наслідки

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду (с. Оскіл);
  • у Харківському районі пошкоджено багатоквартирний будинок (сел. Козача Лопань).

Також читайте: П’ятеро людей, зокрема троє дітей, постраждали внаслідок удару РФ по Золочеву на Харківщині. ФОТОрепортаж

Більше інформації щодо ворожих обстрілів на цю мить невідомо.

Автор: 

обстріл (35185) Харківська область (3006)
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