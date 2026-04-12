Сутки на Харьковщине: под ударами РФ - 4 населенных пункта, есть повреждения

За минувшие сутки, 11 апреля 2026 года, вражеским ударам подверглись 4 населенных пункта Харьковской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Есть ли пострадавшие?

По данным ОВА, в результате обстрелов пострадавших нет.

Враг активно применял в Харьковской области различные виды вооружения:

4 КАБ;

1 БПЛА типа "Ланцет";

1 БПЛА типа "Молния";

2 FPV-дрона;

1 БПЛА (тип устанавливается).

Последствия

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Изюмском районе поврежден частный дом, хозяйственная постройка (с. Оскол);

в Харьковском районе поврежден многоквартирный дом (пос. Козачья Лопань).

Более подробной информации о вражеских обстрелах на данный момент нет.