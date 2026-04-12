РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
24874 посетителя онлайн
Новости Обстрелы Харьковщина
377 4

Сутки на Харьковщине: под ударами РФ - 4 населенных пункта, есть повреждения

Харьковская область подверглась атакам БПЛА и КАБ.

За минувшие сутки, 11 апреля 2026 года, вражеским ударам подверглись 4 населенных пункта Харьковской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Есть ли пострадавшие?

По данным ОВА, в результате обстрелов пострадавших нет.

Враг активно применял в Харьковской области различные виды вооружения:

  • 4 КАБ;
  • 1 БПЛА типа "Ланцет";
  • 1 БПЛА типа "Молния";
  • 2 FPV-дрона;
  • 1 БПЛА (тип устанавливается).

Последствия

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Изюмском районе поврежден частный дом, хозяйственная постройка (с. Оскол);
  • в Харьковском районе поврежден многоквартирный дом (пос. Козачья Лопань).

Более подробной информации о вражеских обстрелах на данный момент нет.

Автор: 

обстрел (32038) Харьковская область (2485)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ЗелеМський мовчить про дзеркальну відповідь клятим кацапам,
бо у нього перемирʼє з ху@лом 😡
показать весь комментарий
12.04.2026 09:24 Ответить
Це вже перемир'я чи ще ні?
показать весь комментарий
12.04.2026 09:28 Ответить
А ми будемо дотримуватись "перемир'я"? "Вдарили по щоці - підставте другу"?
показать весь комментарий
12.04.2026 09:36 Ответить
Рузькое "перемірія" в дії, - козли окупантські!
Нешпйно ответочку по масовії, пітеру!
Поки сумлінні та спаведливі Українці витримують умови перемир'я, рашистські окупаційні гниди переформовують свої підрозділи, нищать Українські міста, селе, вбиваюит Українців!
Незабаром, після закінчення перемирія, Україна жорстоко помститься смердючим лаптівникам за всі поневіряння, жертви заподіяні під час перемир'я, про яке так лесливо тренділи кремлівські смердючі політикани, начолі з бункерним пуйлом!
показать весь комментарий
12.04.2026 10:22 Ответить
 
 