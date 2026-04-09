Пятеро человек, в том числе - трое детей, пострадали в результате удара РФ по Золочеву на Харьковщине. ФОТОрепортаж

Сегодня, 9 апреля, российские войска нанесли удар из РСЗО по жилому району поселка Золочев Богодуховского района Харьковской области, в результате чего есть пострадавшие.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Есть пострадавшие

"5 человек, в том числе - трое детей, пострадали в результате российского удара РСЗО по жилому сектору поселка Золочев Богодуховского района", - говорится в сообщении.

Как отмечается, две пожилые женщины и трое детей - мальчики 13 и 16 лет и 14-летняя девочка - получили необходимую медицинскую помощь.

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Повреждения

Сообщается, что в результате взрывов повреждены 8 частных домовладений, горел гараж. Спасатели оперативно потушили огонь.

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Последствия удара















