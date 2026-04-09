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Новини Фото Обстріли Харківщини
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П’ятеро людей, зокрема троє дітей, постраждали внаслідок удару РФ по Золочеву на Харківщині. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 9 квітня, російські війська завдали удару з РСЗВ по житловому сектору селища Золочів Богодухівського району Харківської області, внаслідок чого є постраждалі.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

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Є постраждалі

"5 людей, зокрема 3 дітей, постраждали внаслідок російського удару РСЗВ по житловому сектору селища Золочів Богодухівського району", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, дві літні жінки та троє дітей - хлопчики 13 і 16 років та 14-річна дівчинка - отримали необхідну медичну допомогу.

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Пошкодження

Повідомляється, що внасідок вибухів пошкоджені 8 приватних домоволодінь, горів гараж. Рятувальники оперативно загасили вогонь.

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Наслідки удару

Удар РФ з РСЗВ по Золочеву на Харківщині
Удар РФ з РСЗВ по Золочеву на Харківщині
Удар РФ з РСЗВ по Золочеву на Харківщині
Удар РФ з РСЗВ по Золочеву на Харківщині
Удар РФ з РСЗВ по Золочеву на Харківщині
Удар РФ з РСЗВ по Золочеву на Харківщині
Удар РФ з РСЗВ по Золочеву на Харківщині
Удар РФ з РСЗВ по Золочеву на Харківщині

Автор: 

обстріл (35150) Харківська область (2990) Богодухівський район (197) Золочів (66)
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