П’ятеро людей, зокрема троє дітей, постраждали внаслідок удару РФ по Золочеву на Харківщині. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 9 квітня, російські війська завдали удару з РСЗВ по житловому сектору селища Золочів Богодухівського району Харківської області, внаслідок чого є постраждалі.
Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
Є постраждалі
"5 людей, зокрема 3 дітей, постраждали внаслідок російського удару РСЗВ по житловому сектору селища Золочів Богодухівського району", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, дві літні жінки та троє дітей - хлопчики 13 і 16 років та 14-річна дівчинка - отримали необхідну медичну допомогу.
Пошкодження
Повідомляється, що внасідок вибухів пошкоджені 8 приватних домоволодінь, горів гараж. Рятувальники оперативно загасили вогонь.
Наслідки удару
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