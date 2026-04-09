Рашисти вдарили FPV-дроном по цивільному авто на Харківщині: водій загинув. ВIДЕО
Російські окупанти атакували дроном цивільне авто на Харківщині, внаслідок чого загинув водій.
Про це повідомив глава Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Це трапилося у Руській Лозовій близько 11:25.
"Окупанти атакували малотоннажний автомобіль "Газель" на в’їзді до села. Унаслідок прямого влучання в кабіну машина загорілася, водій від отриманих травм загинув на місці; чоловікові було близько 70 років", - зазначив глава МВА.
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