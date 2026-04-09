Вранці російські війська завдали щонайменше 8 ударів по Запорізькому району, загинула людина. Серед постраждалих - дитина (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Війська РФ атакували десятки населених пунктів Запорізької області. За добу - 804 удари, включно з дронами, авіацією та РСЗВ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

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Зранку 9 квітня російські війскові вдарили по Запорізькому району. Завдано щонайменше 8 ударів.

У селищі Балабине пошкоджені приватні будинки. Дістала поранень жінка. Медики надають їй усю необхідну допомогу.

Згодом Федоров повідомив про загиблого.

"Збільшується кількість постраждалих внаслідок ранкового удару росіян по Запорізькому району. Загинула людина".

Через атаку у Балабиному зруйновані кілька приватних будинків.

Станом на 11:40 відомо про сім поранених. Після удару керованими авіабомбами по Балабиному у важкому стані шпиталізували 53-річну жінку. Стан ще однієї постраждалої медики оцінюють, як середньої тяжкості.

Восьмирічна дівчинка та чоловік після отримання допомоги лікуватимуться вдома. Ще троє людей на обстеженні - їхній стан наразі оцінюється як середньої важкості.

Удари по області за добу

"58-річного чоловіка поранено внаслідок ворожої атаки по Запорізькому району", - йдеться в повідомленні.

Війська РФ здійснили 24 авіаудари по Кушугуму, Балабиному, Веселянці, Новому Полю, Барвинівці, Широкому, Цвітковому, Зеленому, Долинці, Чарівному, Прилуках, Гіркому, Микільському, Любицькому, Лісному, Гуляйпільському, Воздвижівці, Верхній Терсі.

543 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Новомиколаївку, Комишуваху, Кушугум, Новоолександрівку, Новоіванівку, Біленьке, Лисогірку, Новооленівку, Тернівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Гуляйпільське, Гірке, Зелене, Косівцеве, Варварівку, Добропілля, Прилуки, Цвіткове, Святопетрівку.

Зафіксовано 6 обстрілів із РСЗВ по Залізничному, Прилуках, Новоандріївці, Малій Токмачці.

231 артудар прийшовся по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Варварівці, Добропіллю, Прилуках, Косівцевому, Гуляйпільському, Святопетрівці.

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