Сутки на Запорожье: более 800 ударов по 43 населенным пунктам, есть пострадавший. Утром российские войска нанесли, как минимум, 8 ударов по району

Войска РФ атаковали десятки населенных пунктов Запорожской области. За сутки - 804 удара, включая дроны, авиацию и РСЗО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.

Утром 9 апреля российские военные нанесли удары по Запорожскому району. Нанесено не менее 8 ударов.

В поселке Балабино повреждены частные дома. Получила ранения женщина. Медики оказывают ей всю необходимую помощь.

Удары по области за сутки

"58-летний мужчина ранен в результате вражеской атаки по Запорожскому району", - говорится в сообщении.

Войска РФ нанесли 24 авиаудара по Кушугуму, Балабино, Веселянке, Новому Полю, Барвиновке, Широкому, Цветковому, Зеленому, Долинке, Чаривному, Прилуках, Гиркому, Никольскому, Любицкому, Лесному, Гуляйпольскому, Воздвижевке, Верхней Терсе.

543 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Новониколаевку, Камышеваху, Кушугум, Новоалександровку, Новоивановку, Беленькое, Лысогорку, Новооленевку, Терновку, Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Малые Щербаки, Гуляйполе, Зализнычнок, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Гуляйпольское, Гиркое, Зеленое, Косовцево, Варваровку, Доброполье, Прилуки, Цветково, Святопетровку.

Зафиксировано 6 обстрелов из РСЗО по Зализнычному, Прилукам, Новоандреевке, Малой Токмачке.

231 артиллерийский удар пришелся на Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Малые Щербахи, Гуляйполе, Зализнычное, Щербахи, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Варваровку, Доброполье, Прилуки, Косовцево, Гуляйпольское, Святопетровку.

