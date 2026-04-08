Российские дроны атаковали Запорожский район — ранен гражданский, поврежден автомобиль ГСЧС

Российские беспилотники атаковали Запорожский район, вследствие чего был уничтожен гражданский автомобиль и ранен человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова в Telegram.

По его словам, дроны FPV попали в частный автомобиль в селе Беленкое. Как следствие, пострадал 58-летний мужчина, которому была оказана необходимая медицинская помощь.

Повреждения гражданской и служебной техники

Федоров сообщил, что отдельно пострадал автомобиль спасателей ГСЧС Украины. Пострадавших среди спасателей нет, однако техника получила повреждения.

В настоящее время продолжается оценка нанесенного ущерба и обеспечение безопасности жителей района.

Атака дронов на Украину

Вечером 8 апреля Россия продолжает обстреливать Украину ударными беспилотниками. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ. В 18:11 сообщалось о запусках КАБ на Запорожье.

Также мы писали, что в течение 8 апреля РФ почти 40 раз атаковала Днепропетровскую область беспилотниками и артиллерией. Вследствие атаки четыре человека получили ранения.

