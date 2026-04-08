РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13222 посетителя онлайн
Новости Атака на Запорожье
106 0

Российские дроны атаковали Запорожский район — ранен гражданский, поврежден автомобиль ГСЧС

Атака на Запорожье 8 апреля: есть раненые

Российские беспилотники атаковали Запорожский район, вследствие чего был уничтожен гражданский автомобиль и ранен человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова в Telegram.

По его словам, дроны FPV попали в частный автомобиль в селе Беленкое. Как следствие, пострадал 58-летний мужчина, которому была оказана необходимая медицинская помощь.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Повреждения гражданской и служебной техники

Федоров сообщил, что отдельно пострадал автомобиль спасателей ГСЧС Украины. Пострадавших среди спасателей нет, однако техника получила повреждения.

В настоящее время продолжается оценка нанесенного ущерба и обеспечение безопасности жителей района.

Атака дронов на Украину 

Вечером 8 апреля Россия продолжает обстреливать Украину ударными беспилотниками. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ. В 18:11 сообщалось о запусках КАБ на Запорожье.

Также мы писали, что в течение 8 апреля РФ почти 40 раз атаковала Днепропетровскую область беспилотниками и артиллерией. Вследствие атаки четыре человека получили ранения.

Автор: 

Запорожье (2863) обстрел (32007) Запорожская область (4220) атака (1260) Федоров Иван (476) Запорожский район (492)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 