Российские дроны атаковали Запорожский район — ранен гражданский, поврежден автомобиль ГСЧС
Российские беспилотники атаковали Запорожский район, вследствие чего был уничтожен гражданский автомобиль и ранен человек.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова в Telegram.
По его словам, дроны FPV попали в частный автомобиль в селе Беленкое. Как следствие, пострадал 58-летний мужчина, которому была оказана необходимая медицинская помощь.
Повреждения гражданской и служебной техники
Федоров сообщил, что отдельно пострадал автомобиль спасателей ГСЧС Украины. Пострадавших среди спасателей нет, однако техника получила повреждения.
В настоящее время продолжается оценка нанесенного ущерба и обеспечение безопасности жителей района.
Атака дронов на Украину
Вечером 8 апреля Россия продолжает обстреливать Украину ударными беспилотниками. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ. В 18:11 сообщалось о запусках КАБ на Запорожье.
Также мы писали, что в течение 8 апреля РФ почти 40 раз атаковала Днепропетровскую область беспилотниками и артиллерией. Вследствие атаки четыре человека получили ранения.
