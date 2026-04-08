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Новини Атака РФ на Запоріжжя
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Російські дрони атакували Запорізький район - поранений цивільний, пошкоджене авто ДСНС

Атака на Запоріжжя 8 квітня: є поранені

Російські безпілотники атакували Запорізький район, внаслідок чого знищено цивільний автомобіль та поранено людину.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні начальника Запорізька ОВА Івана Федорова у Telegram.

За його словами, дрони FPV потрапили по приватному авто у селі Біленьке. В результаті постраждав 58-річний чоловік, який отримав необхідну медичну допомогу.

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Пошкодження цивільної та службової техніки

Федоров повідомив, що окремо постраждав автомобіль рятувальників ДСНС України. Постраждалих серед рятувальників немає, проте техніка зазнала пошкоджень.

Наразі триває оцінка завданих збитків та забезпечення безпеки мешканців району.

Читайте: Росія майже 40 разів атакувала Дніпропетровщину безпілотниками та артилерією: четверо поранених

Атака дронів на Україну 

Увечері 8 квітня Росія продовжує обстрілювати Україну ударними безпілотниками. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ. О 18:11 повідомлялося про пуски КАБів на Запоріжжя.

Також ми писали, що упродовж 8 квітня РФ майже 40 разів атакувала Дніпропетровщину безпілотниками та артилерією. У результаті атаки четверо людей зазнали поранень.

Читайте: У Нікополі оголосили день жалоби після удару РФ по маршрутці

Автор: 

Запоріжжя (2676) обстріл (35137) Запорізька область (5109) атака (1818) Федоров Іван (656) Запорізький район (709)
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