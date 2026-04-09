Загроза з повітря: Україну атакують російські ударні БпЛА ввечері 8 квітня (оновлено)
Росія продовжує обстрілювати Україну ударними безпілотниками.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих дронів
О 18:10 - БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину.
О 18:11 - Пуски КАБ на Запоріжжя.
О 19:17 - БпЛА у напрямку Харкова та Сум.
Оновлена інформація
О 19:36 - повідомлялося про нову групу БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину.
Оновлена інформація
О 20:29 - БпЛА курсом на Миколаїв з півдня.
О 21:03 - Група БпЛА на Харківщині у південному напрямку.
Оновлена інформація
О 22:48 - Група БпЛА на Сумщині в районі Тростянця у напрямку Полтавщини.
О 22:53 - Пуски КАБ на Запорізьку/Дніпропетровську область.
О 23:36 - Декілька ударних БпЛА з Чорного моря, поблизу Затоки у напрямку Білгород-Дністровського.
О 00:31 - Група ворожих БпЛА на Запоріжжі в напрямку Дніпропетровщини.
Під час загрози перебувайте у безпечних місцях!
- Раніше ми писали, що російські війська атакували дронами південь Одещини: пошкоджено цивільну та портову інфраструктуру.
Будь ласка, зачекайте...
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