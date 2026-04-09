Загроза з повітря: Україну атакують російські ударні БпЛА ввечері 8 квітня (оновлено)

Росія продовжує обстрілювати Україну ударними безпілотниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Рух ворожих дронів

О 18:10 - БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину.

О 18:11 - Пуски КАБ на Запоріжжя.

О 19:17 - БпЛА у напрямку Харкова та Сум.

Оновлена інформація

О 19:36 - повідомлялося про нову групу БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину.

Оновлена інформація

О 20:29 - БпЛА курсом на Миколаїв з півдня.

О 21:03 - Група БпЛА на Харківщині у південному напрямку.

Оновлена інформація

О 22:48 - Група БпЛА на Сумщині в районі Тростянця у напрямку Полтавщини.

О 22:53 - Пуски КАБ на Запорізьку/Дніпропетровську область.

О 23:36 - Декілька ударних БпЛА з Чорного моря, поблизу Затоки у напрямку Білгород-Дністровського.

О 00:31 - Група ворожих БпЛА на Запоріжжі в напрямку Дніпропетровщини.

Під час загрози перебувайте у безпечних місцях!

Раніше ми писали, що російські війська атакували дронами південь Одещини: пошкоджено цивільну та портову інфраструктуру.

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